Se remataron los autos de alta gama del argentino Balcedo: ¿cuál fue el precio alcanzado?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tres autos de alta gama que pertenecieron al empresario argentino Marcelo Balcedo, detenido en el verano de 2018 en Uruguay, fueron subastados finalmente este martes de tarde en el Ballroom del Hotel Radisson Montevideo Victoria Plaza.

El rematador Mario Molina señaló en diálogo con El País que participaron unas 60 personas del evento, todas con documento uruguayo. Trece de ellas habían presentado previamente un depósito económico, que era una "condición sine qua non" para pujar por los vehículos. No estuvo presente en esta ocasión, como la primera vez, la esposa de Balcedo, Paola Fiege.

Tras varias ofertas, un hombre joven se llevó dos coches y una camioneta de lujo que fueron entregados por Balcedo y Fiege, en un acuerdo alcanzado con el Estado el 1° de octubre de 2020.

El Porsche Panamera (año 2012, con 28.493 kilómetros) fue rematado este martes en US$ 81.000 más comisión -a fines de marzo se había vendido a US$ 125.000 más comisión-. En tanto, el Chevrolet Camaro 2SS (año 2014, con 7.023 kilómetros) fue rematado a US$ 55.000 -había sido subastado en marzo a US$ 82.000-, mientras que la camioneta Range Rover 5.0 HSE Supercharged (año 2016, con 19.602 kilómetros) fue subastada en US$ 78.000 -se había rematado frustradamente a US$ 133.000 más comisión.



Los montos alcanzados fueron "razonables", dijo Molina, aunque destacó que quedaron por debajo de la puja original, de fines de marzo.

Ya a mediados de julio, Molina había dicho a El País que estimaba que hoy se obtendrá menos dinero que en la subasta de fines de marzo. En esa fecha, un mecánico pujó por los coches y ganó. Cuando logró la compra, fue advertido que tenía que pagar una seña de US$ 164.000. Más tarde, dijo a los investigadores de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol que una persona de Nueva Palmira le pidió que "cuando ganara la puja en el remate" llamara a su hija y le dijera que "vaya a firmar la compra de los autos”.



Sin embargo, cuando la hija se presentó en el lugar informó a los policías que su padre -un hombre que falleció en abril- era “un bebedor", que tenía "problemas psiquiátricos" y que carecía del "dinero para comprar esos autos”.



Los coches y propiedades de Balcedo se traducen en US$ 5 millones. Resta la subasta del chalet “Sounión”, ubicado en Playa Verde, para lo cual todavía no se fijó una fecha.