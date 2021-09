Balcedo exigió "retractación pública" de Lust por dichos "injuriantes y calumniantes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante la interpelación al ministro Luis Alberto Heber del martes pasado, el diputado por Cabildo Abierto Eduardo Lust mencionó el dinero del argentino Marcelo Balcedo y lo acusó de lavado. Frente a esto, el sindicalista envió un telegrama en el que lo intima a retractarse.

"Intimo a usted a retractarse de sus dichos referidos a mi persona ya que son ofensivos, injuriantes, calumniantes y en consecuencia lesionan mi honor y el de mi familia. De lo contrario iniciaré las acciones que correspondan", dice el telegrama, que fue dado a conocer en Twitter por Paola Fiege, esposa de Balcedo.

#Hilo 1/3



Dr. Eduardo Lust (@LustEduardo)



El día martes 28 de septiembre en la sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes, en el marco de la interpelación al ministro del Interior, cuando usted hizo uso de la palabra y estaba refiriéndose al titular de… pic.twitter.com/DG07IUDUrS — PAOLA FIEGE (@PAOLA_FIEGE) September 30, 2021

Los dichos de Lust que ofendieron al argentino se dieron cuando el legislador se refería al fiscal de Corte, Jorge Díaz. "Le lavó US$ 11 millones el fiscal. Balcedo trajo US$ 15 millones robados de Argentina y no sabía cómo justificarlos. Se los quitaron y le dio US$ 4 millones a Fiscalía y el fiscal le dio un recibo y le dio US$ 11 millones", afirmó.



"Mencionó el apellido de mi marido y, en consecuencia, el de mis hijos, con intención de calumniar e injuriar al ingeniero Marcelo Balcedo, demostrando un total desconocimiento de una causa en la que toda mi familia fue extorsionada", afirmó Fiege en su tuit.

En esa línea, indicó que Balcedo y ella esperan que "ofrezca a la brevedad las correspondientes disculpas públicas".