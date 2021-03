Fauna Marina alerta por la llegada de pingüinos a la costa y explica qué hacer en caso de encontrar uno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La organización SOS Rescate Fauna Marina advirtió este domingo por la aparición de pingüinos en las costas uruguayas y emitió un comunicado en el que aconseja qué hacer en caso de encontrar uno.

Según Fauna Marina, en las últimas semanas han llegado pingüinos a las costas de Canelones, Maldonado y Rocha, producto de una migración anticipada que debería darse a partir de mayo.



Richard Tesore, fundador de SOS Rescate Fauna Marina, explica que "se trata de Pingüinos de Magallanes (o Patagónicos) que anidan en las costas e islas de la Patagonia argentina y migran hacia el norte en el invierno, cuando alcanza las costas de Uruguay y sur de Brasil".



El rescatista advierte además de varios problemas ligados a su llegada ya que muchas veces al perder su plumaje y su impermeabilidad, ya no pueden regular su temperatura térmica, por lo cual padecen de hipotermia.



"La rehabilitación de estos animales consiste en tratarlos con suero fisiológico y multivitamínico, alimentarlos y curar sus heridas si presentan lastimaduras. Si todo marcha bien, una vez que recuperan su peso (~4kg) e impermeabilizan su nuevo plumaje, pueden retomar su ruta. El proceso tarda aproximadamente unos 20 días", señala.

¿Qué hacer para ayudarlos?

​No devolverlos al mar, alejarlos de los animales domésticos, no alimentarlos ni darles agua, no mojarlos ya que pueden estar con hipotermia, no tocarlos ni moverlos antes de consultar con personal especializado y acompañar al animal hasta que llegue un especialista son algunas de las recomendaciones de Fauna Marina.