Polémica por actividad con escupitajos y semidesnudo en Facultad de Ciencias Sociales

Este miércoles concluyó el XV Seminario Académico de Género y Diversidad Sexual, organizado por el Área Académica Queer (AAQ) y desarrollado en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (Udelar). Una performance dentro del seminario llevado adelante por la activista argentina Val Flores generó polémica en las redes y una foto del evento se hizo viral.

En la imagen se ve a la activista leyendo, sentada, con el torso desnudo, mientras otros participantes del evento le escupían. El hecho despertó críticas en redes cuestionamientos, dado que se realizó dentro de la casa de estudios.

En la Facultad de Ciencias Sociales, trajeron a Valeria Flores quien trabajó más de 15 años como maestra autodidacta (sin titulo) con niños, enseñándoles la "necesidad de un mundo no binario y anti heteropatriarcal" en el sur de Argentina. 1/4 pic.twitter.com/aiF0TGiXu5 — Stephanie Magliano (@s_magliano) September 29, 2022

Uno de los colectivos que participó del evento, Rebelarte, publicó a través de sus redes imágenes de la performance y señaló el objetivo de esta: "Sentimos asco y placer mientras dejamos nuestras salivas como ofrendas en un vaso de vidrio. Vimos como la sala de conferencias se transformó en un espacio de experiencia compartida y dejó de ser un ella y nosotras/es/os. Como esa sala dejó de tener un frente, un adelante y un atrás. Y en ese remolino de emociones no binarias reflexionamos sobre cómo somos y estamos con las/es/os demás, y sobre cómo eso se vuelve pedagógico.

Pensamos en nuestras maestras de la infancia".

A través de un comunicado, el Área Académica Queer —una organización que se define como "de activismo académico desde diferentes disciplinas"— defendió la exposición, argumentando que Flores "buscó problematizar la relación entre cuerpo, conocimiento e incomodidad, por medio de la utilización del torso desnudo y la saliva. La propuesta se cerró con un intercambio sobre la presentación, a la que se podía asistir en forma libre".



"Parece que mostrar los senos y un poco de saliva con propósito de reflexión, escandaliza a algunas personas y estimula pedidos de censura que supimos enfrentar en otros momentos históricos, descontextualizando una presentación que, puede haber gustado o no, pero tenía como fin habilitar el diálogo. Es claro que el cuerpo, pensado y puesto en acción, aún sigue siendo un desafío en pleno siglo XXI", cierra el comunicado.



En la página web oficial de la FCS se promovió el evento a través de su página oficial, sin embargo la publicación fue eliminada. El País intentó comunicarse con la decana, Carmen Midaglia, pero no obtuvo respuesta.



Fuentes del AAQ expresaron a El País que no darán notas fuera del comunicado y no confirmaron si el evento tuvo una coparticipación de la facultad.