Explosión en Villa Biarritz: peritaje de Bomberos demandará varios días

Con varios días por delante en la investigación que determinará las causas definitivas de la explosión que afectó a varios edificios en Villa Biarritz, el barrio está retomando paulatinamente, y como puede, lo más parecido a una normalidad.

El portavoz de Bomberos, Pablo Benítez, dijo a El País que ya comenzaron los peritajes para dilucidar la o las razones que causaron la explosión, y que esa tarea demandará varios días de trabajo, dado que, como agregó, “hay muchas variables a tener en cuenta”.



“Va a depender en parte del plan de trabajo que se establezca, y a quien se le asigne la tarea. Es algo delicado, con cálculos de ingeniería y arquitectura muy precisos, porque hay pisos que están en un gran riesgo de colapso. En este momento estamos abocados a la investigación de lo que pasó y hoy hicimos trabajos de campo más profundos, que se pudieron hacer porque se reforzaron con puntales partes del edificio. Queda mucho por averiguar, y manejamos la hipótesis que la explosión fue causada por gas”.

Explosión en Villa Biarritz. Foto: Leonardo Mainé

Dos días después del suceso, las brigadas de trabajo continuaban removiendo escombros y reforzando las estructuras del edificio afectado. El alcalde interino del municipio CH Álvaro Maynard (la alcaldesa Matilde Antía se encuentra en el extranjero) recorría la zona tras el doble vallado que se dispuso para la seguridad de los trabajadores y los vecinos, en permanente comunicación con distintas autoridades.



El día anterior, Maynard se había hecho presente junto a una cuadrilla de unas treinta personas del Movimiento Tacurú convocada por el municipio, para recoger vidrios, pedazos de muebles y otros objetos que habían quedado desperdigados en los espacios verdes que configuran uno de los paseos predilectos tanto de los vecinos de la zona, como de muchos montevideanos.

Se mantiene la hipótesis de que la explosión fue por un escape de gas.

Un día después, el parque lucía casi como de costumbre, a excepción de unos minúsculos trozos de vidrios que eran el último remanente de la explosión. Maynard dijo que otra cuadrilla, más reducida en número, continuaría hoy con tareas de limpieza. Lucía cansado y en un momento de la conversación recordó al fallecido alcalde de ese municipio, Andrés Abt: “Lo extraño. Él habría estado acá aportando y siendo proactivo, como era una de sus características”.



En otra parte, un técnico de la empresa Montevideo Gas iba de acá para allá conversando con un colega e inspeccionando el lugar y parte del edificio para, como explicó, poder volver a suministrar gas para tres edificios que estaban sin ese insumo energético tras lo ocurrido. “Estamos en invierno, y quienes viven en esos edificios necesitan calefacción”, acotó antes de seguir con su recorrido.



Varios vecinos llegaban, comentaban, sacaban fotos, grababan videos y compartían por Whatsapp lo registrado, aún algo asombrados por cómo lucía la fachada del edificio afectado. “Yo no soy de acá, pero vine porque estas cosas son extraordinarias. Por suerte, no pasan todos los días”, dijo Juan Carlos (28 años) luego de sacar fotos y llamar a amigos y conocidos.



Uno de los guardias de seguridad apostados detrás del vallado observaba las tareas de albañiles y otros trabajadores. Entre el ruido de sierras y otras herramientas, el guardia, que pidió no figurar con su nombre, explicaba que estaba ahí para recibir a aquellos habitantes del edificio que llegaban para retirar pertenencias.



“En el tercer piso no hay ni agua ni luz, y está muy dañado por la explosión. A los que llegan, un arquitecto o alguno de los obrero los acompañan hacia sus pisos para que puedan agarrar algo de lo que dejaron en el apartamento y que muchas veces está bajo escombros”, contaba el trabajador. Los espectadores, en tanto, seguían conversando y lamentando el impacto de la explosión.