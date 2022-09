Evalúan "proceso abreviado" de multas para conductores

El Congreso de Intendentes avanza en la reglamentación de la libreta por puntos. Ayer en Artigas, el presidente de este organismo e intendente de Florida, Guillermo López, presentó el proyecto de decreto que prevén elevar al Poder Ejecutivo.

Se trata de un documento de 41 páginas, al que accedió El País, y podría agregarse el aditivo propuesto por el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, para bajar la edad a la que se accede a una licencia de conducir.



La Comisión de Tránsito del Congreso de Intendentes y los 19 gobiernos departamentales estudiarán ambas propuestas en conjunto. Se espera que lleguen a un acuerdo para la próxima reunión del plenario, que será el 15 de octubre en Montevideo, aunque la iniciativa de Vidalín podría extender el cronograma de trabajo porque hasta ahora no hay una postura unánime.



La reglamentación propuesta por López y el director general de Asuntos Vehiculares, César García, resume la discusión que han tenido los intendentes a la interna.

Por ejemplo, se prevé eliminar las restricciones administrativas para acceder al permiso profesional de conducir. Las personas diabéticas insulinodependientes o con visión monocular, o que padecen alguna otra limitación, podrán apelar a su condición de “no aptas” para la conducción ante un tribunal médico, que evaluará caso a caso si amerita o no dar la licencia. “Quien tiene la facultad de poder cuestionar la capacidad de una persona es un médico. Está depositado en el acto médico la otorgación del permiso”, explicó García a El País.



Asimismo, el texto establece una suerte de “proceso abreviado” para el pago de las multas. El conductor tendrá un plazo de 60 días para abonar la infracción con un 30% de descuento y sin que quede anotado en el Registro de Conductores e Infracciones.

Claves

Cuando se apruebe la libreta por puntos, los conductores contarán con un único permiso donde estarán comprendidas todas las categorías vehiculares. El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) emitirá un certificado digital de antecedentes, que contendrá un historial con todos los detalles administrativos, las multas y los cambios de categoría vehicular a los que estuvo sujeto el portador.



Los aspirantes a una libreta de conducir recibirán automáticamente ocho puntos y podrán tener 12 si a los tres años no han sido multados. Si se mantienen sin sanciones, podrán acumular 15.



Los puntos se pierden por cometer alguna infracción grave o muy grave. La lista incluye exceso de velocidad, conducir bajo la influencia del alcohol o de los estupefacientes, de forma “temeraria”, sin cinturón o usando el celular, entre otras faltas pasibles de multa. Dependiendo de cuan riesgosas sean, podrán suponer una pérdida de entre dos y seis puntos.



“Si en los dos años siguientes a la última infracción grave, o tres años en el caso de infracciones muy graves, no se pierden puntos, se volverá a tener los 12 iniciales”, indica el texto a consideración de los gobiernos departamentales. Independientemente de ello, en estos casos los conductores deberán hacer cursos de sensibilización y reeducación vial de 12 horas de duración para recuperar los créditos.

Por otra parte, un conductor deberá sacar un nuevo permiso si pierde todos los puntos, lo que implicará que deje de estar habilitado para todas las categorías vehiculares.



El nuevo sistema, que comenzará a regir antes de 120 días de aprobado el decreto, implica que las academias de manejo homologuen su actividad ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).



Las personas que ahora tienen permiso de conducir y no quieran acceder a una nueva categoría vehicular, no tendrán que hacer ningún trámite hasta que expire el permiso. Sin embargo, estarán sujetas al sistema de puntos -con un saldo de ocho o 12 créditos, dependiendo del caso- a partir del primer día que empiece a regir el nuevo sistema.



Si el Congreso de Intendentes aprueba esta propuesta sin modificaciones, la elevará al Poder Ejecutivo. El gobierno nacional tendrá la última palabra, vía decreto, sobre la reglamentación de los artículos 23 y 52 de la Ley 19.824, que está en discusión desde 2019.

La propuesta de Vidalín y los permisos departamentales



El intendente de Durazno no asistió al congreso en Artigas, pero allí se trató su propuesta de habilitar las libretas a menores de edad en ciertos casos.



Mediante una minuta de comunicación, expresó que los representantes legales de los adolescentes exonerarán a los gobiernos departamentales de “toda responsabilidad por los hechos o daños que pudieran producir los menores habilitados”. Fuentes vinculadas al Congreso de Intendentes señalaron que la responsabilidad penal es intransferible, por lo que no pagarían ellos por un eventual crimen, pero sí deberán hacerse cargo de los daños civiles. Se podrá conducir motos de hasta 80 cilindradas a partir de los 15 años, autos desde los 16 y camiones con zorra desde los 20. García avaló la propuesta porque, entre otras razones, a partir del nuevo sistema, las intendencias no podrá emitir permisos para menores, como en algunos departamentos ocurre.