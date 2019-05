Encontraron el cadáver de una exreina de belleza uruguaya en un hotel mexicano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cadáver de Fatimih Dávila, ganadora de Miss Universe Uruguay 2006, fue encontrado en un hotel de Ciudad de México, informaron este jueves autoridades locales.



La fiscalía de la capital informó en un comunicado que atendiendo un reporte, durante la madrugada policías encontraron a la mujer "en el cuarto de baño de una de las habitaciones" de un hotel localizado en un céntrico sector.

Se "inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio", añade el comunicado.



El consulado de Uruguay en México confirmó a El País que estaban al tanto de la situación y que ya notificaron a los familiares. De la investigación por el momento indicaron que no contaban con más información.



Una fuente de la fiscalía que pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar, dijo a la AFP que la víctima ha sido identificada como Fatimih Dávila, quien en distintas páginas sobre concursos de belleza aparece como ganadora de la edición 2006 del Miss Universe Uruguay, y que tenía 31 años.



En la cuenta de la red social Instagram aparece una cuenta a nombre de la joven en la que menciona que actualmente modelaba en México, aunque la publicación más reciente es de principios de enero.

"De las investigaciones realizadas hasta el momento, se estableció que la mujer, de origen uruguayo, llegó a la Ciudad de México el pasado 23 de abril, y que un conocido la ayudó a instalarse en el citado hotel, toda vez que tendría una entrevista de trabajo", añade el comunicado de la fiscalía.



En México, golpeado por una ola de violencia ligada al tráfico de drogas, han repuntando los asesinatos de mujeres con un índice de 7,5 diarios, según la ONU Mujeres.



En los últimos años se han multiplicado los casos de mujeres extranjeras que llegan a México con promesas de trabajo como modelo pero muchas terminan siendo víctimas de trata y se han presentado algunos casos en que son asesinadas.