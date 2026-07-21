El Sistema Nacional de Bioseguridad abre una nueva consulta pública sobre eventos de maíz y soja en Uruguay

El Sistema Nacional de Bioseguridad (SNB) abrió una nueva consulta pública sobre vegetales derivados de la biotecnología en maíz y soja que se encuentran en proceso de análisis en Uruguay.

La ciudadanía podrá acceder a la documentación técnica y realizar comentarios a través del sitio web del Sistema Nacional de Bioseguridad.

La consulta pública constituye una de las instancias que integran el proceso de análisis del SNB, facilitando el acceso a la información y promoviendo la participación de la ciudadanía en asuntos vinculados a la bioseguridad.

Durante este período estarán disponibles los informes técnicos elaborados por los grupos de trabajo que participan en la evaluación técnico-científica de cada solicitud, integrados por expertos pertenecientes a diferentes instituciones y organismos públicos.

En esta oportunidad, la consulta comprende eventos de maíz y soja correspondientes tanto a solicitudes comerciales como de investigación. Los plazos para presentar aportes varían según el tipo de solicitud: las solicitudes comerciales permanecerán en consulta pública durante 30 días, mientras que las de investigación tendrán un plazo de 15 días.

Maíz y soja Foto: Canva

Los interesados podrán consultar los informes y enviar comentarios que serán considerados durante el proceso de análisis de cada solicitud a través del sitio oficial del Sistema Nacional de Bioseguridad: https://www.gub.uy/sistema-nacional-bioseguridad

El SNB invita a toda la ciudadanía a participar de esta instancia, que busca acercar la información técnica a la sociedad y promover una participación informada en temas vinculados a la biotecnología y la bioseguridad.