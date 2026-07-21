El Sistema Nacional de Bioseguridad abre una nueva consulta pública sobre eventos de maíz y soja en Uruguay
Los interesados podrán consultar los informes elaborados por especialistas de distintas instituciones y enviar comentarios que serán considerados durante el proceso de análisis de cada solicitud.
El Sistema Nacional de Bioseguridad (SNB) abrió una nueva consulta pública sobre vegetales derivados de la biotecnología en maíz y soja que se encuentran en proceso de análisis en Uruguay.
La ciudadanía podrá acceder a la documentación técnica y realizar comentarios a través del sitio web del Sistema Nacional de Bioseguridad.
La consulta pública constituye una de las instancias que integran el proceso de análisis del SNB, facilitando el acceso a la información y promoviendo la participación de la ciudadanía en asuntos vinculados a la bioseguridad.
Durante este período estarán disponibles los informes técnicos elaborados por los grupos de trabajo que participan en la evaluación técnico-científica de cada solicitud, integrados por expertos pertenecientes a diferentes instituciones y organismos públicos.
En esta oportunidad, la consulta comprende eventos de maíz y soja correspondientes tanto a solicitudes comerciales como de investigación. Los plazos para presentar aportes varían según el tipo de solicitud: las solicitudes comerciales permanecerán en consulta pública durante 30 días, mientras que las de investigación tendrán un plazo de 15 días.
Los interesados podrán consultar los informes y enviar comentarios que serán considerados durante el proceso de análisis de cada solicitud a través del sitio oficial del Sistema Nacional de Bioseguridad: https://www.gub.uy/sistema-nacional-bioseguridad
El SNB invita a toda la ciudadanía a participar de esta instancia, que busca acercar la información técnica a la sociedad y promover una participación informada en temas vinculados a la biotecnología y la bioseguridad.
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