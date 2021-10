Director de Comisión de Patrimonio se reunió con jefe de Policía por robos a monumentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, William Rey, se reunió con el jefe de Policía de Montevideo, Mario D´Elía,

y le plantó su preocupación por la vandalización de los monumentos de la capital.

El encuentro ocurrió luego de que robaran piezas de bronce del monumento "La diligencia" del escultor José Belloni, ubicado en el Prado, con el objetivo de fundirlas y venderlas.



En diálogo con El País, Rey indicó que durante la reunión se trató la importancia de combatir la línea de comercialización del bronce y, en ese sentido, de que las personas realicen la denuncia con la mayor celeridad posible.



"En este tipo de operaciones el tiempo para hallar los bienes robados o vandalizados son fundamentales y en ese sentido es importante que la gente haga la denuncia cuando está viéndolo", indicó el director y recordó que es posible realizarla de forma anónima en caso de no querer ir a la comisaría.



Rey indicó que también se habló de los diferentes actores que forman parte del proceso. "No es solo el que corta las piezas si no también los reducidores, lo que transofmran esa pieza de bronce en un ladrillo para poder ser comercializado. Eso no se puede hacer en cualquier parte del país y por eso tenemos que controlar también esa línea", indicó.

"Esto tenemos que pararlo, tenemos que actuar fuerte, no podemos permitir que vuelva a pasar algo como lo que ocurrió en el monumento 'La diligencia'", expresó Rey.



En ese sentido, adelantó, se buscará tener diálogo con los intendentes de los diferentes departamentos, comenzando por Montevideo. "Hay que colocar cámaras en los monumentos para controlar más de cerca esos bienes. Es una inversión, pero es posible y tenemos que ir haciéndolo", indicó.



El jerarca consideró que si bien se tratan de hechos delictivos, es necesario también que las personas entiendan la importancia cultural de este tipo de monumentos. "Es un proceso complejo que tiene que ver con la enseñanza, pero también tiene que haber en paralelo estrategias de seguridad. El problema está en muchos lados y hay que actuar en todos", enfatizó.



Para el caso del monumento vandalizado en el Prado, Rey indicó que se comunicaron con el nieto de Belloni para poder reconstruir las partes faltantes. "Lo vamos a resolver, hay buena información fotográfica", dijo.