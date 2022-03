Lacalle Pou viajará esta tarde a Mercedes tras el temporal que afectó a familias y devastó casas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras mantener una reunión con ministros, el presidente Luis Lacalle Pou llegará a Mercedes este miércoles sobre las 16:00, según supo El País. La ciudad ayer de tarde fue escenario de un temporal. Hasta el momento, dos familias fueron evacuadas y varias cuadrillas trabajan desde esta mañana en esa ciudad de Soriano para atender los daños que provocó un temporal en las últimas horas, informó en diálogo con El País Zoilo Cheveste, coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Soriano.

Dos familias de contexto crítico debieron ser evacuadas por esta combinación de lluvias intensas con ráfagas de viento de hasta 122 kilómetros por hora que ingresó a la ciudad de Mercedes ayer sobre las 16:20. Puntualizó que los daños fueron en Mercedes y "no estuvo afectada ninguna otra localidad del departamento".

“Nos destruyó la ciudad, nos rompió cuanto árbol había en la vuelta”, lamentó el intendente Guillermo Besozzi en las últimas horas. Esta mañana, el jefe político departamental destacó en sus redes que está "bajo control" la situación. "Transmitimos tranquilidad a la población", dijo.

Por estas horas, en coordinación con instituciones del CECOED, se está trabajando para seguir dando asistencia a las familias afectadas, mientras continúan las tareas de limpieza en la ciudad. La situación está bajo control. Transmitimos tranquilidad a la población. — Guillermo Besozzi (@besozzi_guille) March 30, 2022

"Tuvimos que evacuar dos familias que las tenemos bajo cuidado del Cecoed en Velódromo Municipal de Mercedes". Una de ellas está compuesta por tres adultos, y la otra de "tres mayores y ocho menores", indicó el coordinador.



A ambos grupos, añadió, se les está brindando "abrigo, alimentación, atención psicoemocional y atención médica". El funcionario indicó que las familias afectadas provienen de un asentamiento, y previo a este fenómeno se preveía realojarlas a otra zona. Se trata de un programa de realojo más amplio, de 110 familias, de la comuna departamental.

De todas formas, puntualizó que no hubo personas afectadas por este fenómeno. Algunos presentaron "lesiones menores que ninguno de ellos requirió ni siquiera hospitalizaciones, ni tratamiento especial". En ese sentido, destacó: "No tuvimos que lamentar ninguna desgracia". A pocos kilómetros de Mercedes, en Dolores, ocurrió un tornado en 2016 que dejó un saldo de cinco fallecidos y afectaciones materiales valuadas en US$ 35 millones.



Cheveste, además, sostuvo que si bien este martes sobre las 21:00 la situación estaba "controlada", hoy continúan las tareas. Desde temprano cuatro cuadrillas departamentales trabajan para atender las viviendas afectadas, que pasaron de 18 a 25 de acuerdo al último conteo.



"Estamos trabajando con equipos multidisciplinarios de arquitectos, ingenieros y asistentes sociales en 25 casas que fueron afectadas por voladuras de techo y algún daño estructural" producto de la caída de árboles, contó Cheveste. A partir de este trabajo se va a "diagramar la ayuda que se pueda proporcionar" a los afectados.



Otra de las tareas a la que está abocado el Cecoed local es "terminar de limpiar árboles y ramas" en las calles y espacios públicos de Mercedes. Luego se atenderán los casos dentro de los domicilios, casos aparte de la afectación dentro de viviendas particulares. Los fuertes vientos también generaron efectos en otros lugares. Un galpón de una barraca de cereales sufrió una "voladura importante" en Mercedes, y ahora se está evaluando el impacto económico de la pérdida. Además, se registraron la caída de un paredón de un club deportivo y "roturas de vidrios varias".