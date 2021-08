Denisse Legrand pide que se revoque resolución de IMM sobre denuncia a Alejandra Casablanca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Denisse Legrand presentó este jueves un recurso para revocar la primera resolución oficial emitida por la Intendencia de Montevideo sobre la denuncia que presentó en contra de la directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca. La periodista acusa a la jerarca por "violencia laboral" durante una reunión el 30 de junio pasado.

La denuncia fue presentada ante Gestión Humana de la IMM el 13 de julio y este lunes esa repartición resolvió encomendar una investigación administrativa sobre el episodio. Pero la comunicadora cuestiona varios puntos del documento.



Legrand reclama que el texto oficial menciona su nombre y no el de Casablanca. "Lo que redunda en una vulneración de mi intimidad, no ecuánime con la protección que se hace respecto a la identidad de la denunciada", asegura el texto de la recusación.

Además, Legrand cuestiona que en el escrito menciona el episodio denunciado como una "situación", sin nombrar el cariz "violento". "Cabe destacar que se presentó una denuncia por violencia laboral, y no una simple “situación” en el marco de una relación de trabajo", afirma Legrand.



La resolución, firmada por el director de Gestión Humana, Jorge Mesa, establece que Legrand dejó de concurrir a La Letra Chica por decisión "unilateral" luego de lo ocurrido. La comunicadora desmiente esa versión y asegura que las autoridades, en especial la directora de Comunicación de la IMM, Ana de Rogatis, le indicó que dejara de concurrir al programa.



"Se me planteó explícitamente que no retornara al programa luego de la situación vivida. Tras plantear la situación a las autoridades, se me plantea explícitamente que no vuelva a concurrir al canal. Se adjunta al presente escrito la comunicación al respecto con la Sra. Ana De Rogatis, Directora de Información y Comunicación a través de su correo institucional -en el que dejo por escrito y recibo respuesta- que la resolución de una de las reuniones que tuvimos fue no concurrir al canal “hasta que no se determine una resolución a la problemática planteada” y “en tanto no estén dadas las garantías”, asegura Legrand en su recurso.



La comunicadora solicita que la denuncia sea tratada en el marco de la normativa de la Intendencia referida a los episodios de "violencia laboral".



Cuestiona que en la resolución firmada por Mesa se encomienda la investigación administrativa “a fin de esclarecer los hechos motivo de obrados y deslindar eventuales responsabilidades” cuando la normativa municipal establece que este tipo de investigación se hace para "determinar" responsabilidades.

Finalmente, Legrand pide que se revoque la resolución y la comuna emita una nueva que en redacción y contenido se ajuste a las precisiones de la comunicadora.



Denisse Legrand se incorporó a "La Letra Chica" en marzo pasado y para la temporada 2021 del programa de TV Ciudad. En junio planteó la posibilidad de incidir en los contenidos del programa, más allá de su labor como conductora. El planteo generó una reunión con Casablanca el 30 de junio cuando se habría producido el episodio de "violencia" denunciado. Desde entonces, la conductora no participa del ciclo, aunque su nombre se mantiene en los créditos.



Carolina Cosse se expresó sobre la denuncia semanas atrás. "Este tema lo tiene Jurídica de la intendencia. Quiero ser muy respetuosa de los nombres de las profesionales en este tema y que tengan todas las garantías. Por eso el tema lo tiene Jurídica de la IM", dijo.



"Quiero que tengan todas las garantías. Sobre este tema no pienso hacer otra declaración", añadió.



La jefa comunal también había mencionado la ausencia de Legrand. "La directora sigue trabajando en el canal y la otra persona no sé si está yendo", declaró.