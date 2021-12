"Contento como perro con dos colas": participó con $120 y ganó en el Gordo de Fin de Año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gordo de Fin de Año se realizó este jueves en la sede de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y el premio mayor fue de $140.000.000. En total, se repartieron más de US$ 6 millones.

Un vecino de Salinas, de nombre Miguel, conversó con Telenoche (Canal 4), tras enterarse de que había sido uno de los que participó con $ 120 y salió ganador. El hombre contó que asiste todos los días a una red de cobranzas de su localidad para jugar a la Quiniela, y relató cómo vivió el momento de enterarse de la noticia.

"Tengo un bolichito, una cantina, y estaba ahí y llegó mi amigo el panadero y me dice '¿viste qué número más horrible salió? (...) le digo decime los números, me dice y no le creía, le hice mostrarme en el celular", contó.

"No sé cuánto habré agarrado pero algo agarré", dijo Miguel y bromeó con que no utilizará el dinero que le toque para pagar deudas. "No las pagué antes no las voy a pagar ahora", afirmó entre risas.

El premio mayor se vendió en Lagomar

La agencia 140 de Lagomar fue donde se vendió el premio mayor. En conversación con con El País, desde el local contaron que allí vendieron la grande, el séptimo y el decimonoveno premio, y la aproximación a la grande.