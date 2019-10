Caso María: consulado uruguayo en España decidió no entregar a la niña a su padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la mañana de este viernes, a partir de un pronunciamiento de la Justicia por el Caso María, la madre debía llevar a su hija de 7 años al consulado uruguayo en Barcelona para entregársela al padre, quien quedaría a cargo de la "custodia y guarda de la menor". Sin embargo cuando la madre y la hija se presentaron hoy en el lugar, el cónsul Juan Pablo Tagliafico le notificó al padre que no le daría a la niña porque no es competente para ejecutar una sentencia española, informó el diario español El Periódico y confirmó a El País la tía de la niña.



"Nosotras cumplimos, trajimos a la niña, pero el consulado no la entregó porque no les correspondía hacerlo. El padre vino con su abogada y con prensa y no pudo llevársela", informó.

Cancillería señaló en la tarde de ayer que la sentencia de la justicia española “no es conforme al Derecho Internacional, consagrado especialmente en este caso en la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares, vigente sin reservas entre nuestro país y el Reino de España, la cual recoge las normas del Derecho Internacional Consuetudinario”.



En 2016 María había viajado a Uruguay con su hija que en ese momento tenía tres años con el consentimiento de su padre. En ese momento notó que la niña manifestó conductas y expresiones relacionadas a la sexualidad que no eran acordes para su edad a raíz de unos dibujos que realizó la niña, y denunció al padre por abuso.



Sin embargo luego la Justicia uruguaya dictaminó la restitución de la menor a España. El fallo de la jueza Marrero estableció además un régimen de visitas de dos horas semanales para que la amdre pueda ver a su hija y determinó que “no puede acordarse régimen de visitas para vacaciones en tanto no se someta a la madre a tratamiento tutelado”.



Por otra parte, se indicó que “se mantiene la prohibición de salida de territorio español de la menor” y que la madre deberá abonarle una parte de su ingreso al padre “para la manutención de la menor”.