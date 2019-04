En Canelones “nadie controla de noche los ruidos molestos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Policía y la Intendencia de Canelones “no dan la respuesta adecuada a los vecinos que de noche o los fines de semana se quejan por la existencia de ruidos molestos”, denunció el edil nacionalista Joselo Hernández.

El legislador departamental explicó que “en la mayoría de los casos la Policía le responde a los denunciantes que es un tema municipal, pero en esos horarios y días la comuna no tiene servicio de atención de reclamos”.

“En horas nocturnas y fines de semana no existe ninguna dependencia municipal habilitada para atender las denuncias de los ciudadanos, siendo increíblemente en ese período cuando este tipo de hechos irregulares se registran y es además la oportunidad más adecuada para que los inspectores municipales comprueben su existencia”, declaró Hernández.

“En años anteriores la Policía se encargaba de recibir este tipo de denuncias, pero ahora cuando un ciudadano le plantea una situación con estas características en la mayoría de los casos responden que no pueden hacer nada porque no están para brindar ese servicio, que no cuentan con los recursos necesarios y que ese tipo de fiscalización depende exclusivamente de la Intendencia de Canelones”, comentó el edil.

Mientras tanto, a nivel municipal “la situación es muy similar ya que la comuna Canaria no cuenta con el servicio necesario, debido a que no hay personal para atender las denuncias de los contribuyentes en horario nocturno, o durante los fines de semana, que es precisamente cuando más ocurren este tipo de hechos”.

RELACIONADAS Maldonado pujará por el ex Centro de Convenciones By Ángel Asteggiante Maldonado pujará por el ex Centro de Convenciones Maldonado pujará por el ex Centro de Convenciones Intendencia le reclama casi $ 5 millones a una empresa por obra en la Laguna del Diario By Alejandro Mendieta Intendencia le reclama casi $ 5 millones a una empresa por obra en la Laguna del Diario Intendencia le reclama casi $ 5 millones a una empresa por obra en la Laguna del Diario Vecinos ataron a un delincuente a una columna By Ángel Asteggiante Vecinos ataron a un delincuente a una columna Vecinos ataron a un delincuente a una columna

WhatsApp

En tal sentido, el legislador departamental recordó que a través del WhatsApp Reclamos Canelones (teléfono 092 422 400) se ha constatado que las denuncias por ruidos molestos, realizadas de noche y los fines de semana, se han incrementado llegando hasta al 90% de las quejas del total que los vecinos le trasmiten en esos horarios.

“La mayoría de estos planteos son efectuados por vecinos que buscan un asesoramiento para saber cómo actuar en estos casos ya que la Intendencia de Canelones no cuenta con servicio de atención al contribuyente entre las 20:00 y las 8:00 horas, de lunes a viernes, y desde las 20:00 horas del sábado hasta la hora 8:00 del lunes siguiente”.

Además, según el edil Hernández, “es sabido que también existe gran molestia de los vecinos por la falta de fiscalización de las ‘picadas’, un peligro latente para sus participantes”.