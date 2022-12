Camión transportaba contenedor, quedó estacionado sin frenos y chocó contra comité del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El accidente ocurrió el pasado viernes en el barrio Lavalleja de Montevideo. Según relataron testigos del hecho, un conductor se bajó de su camión que transportaba un contenedor lleno y olvidó colocar el freno de mano, por lo que este se fue solo por Avenida de las Instrucciones y chocó contra la pared del comité de base Costanera, del Frente Amplio, ubicado en la esquina de Camino Santos.

"El camionero se bajó y el camión se empezó a ir para atrás solito. Por suerte no había ningún auto estacionado. Insólito. La gente de las viviendas de enfrente veían al camión irse solo y no podían creerlo", apuntó a El País una vecina de la zona y militante del comité Costanera.



"Fue una suerte que no pasara nadie y no viniera ningún auto", enfatizó y aseguró que tras el accidente se hizo presente en el lugar un arquitecto de la Intendencia de Montevideo (IMM) y dijo que "no hay peligro de derrumbe". Además, dado que el local es alquilado, la inmobiliaria ya fue notificada de lo ocurrido para dar aviso a los dueños.



"Para maniobrar fue una lucha, solo el contenedor pesa 4.500 Kg y el camión con zorra 14.500", apuntó la vecina.