Los 33 de Blanes en otra versión

Parecen cientos pero son 33 las personas que aparecen posando en el viejo aeropuerto de Carrasco. Son hombres y mujeres de distintas edades, de diversos orígenes y nacionalidades, que representan allí a otros miles que un día embarcaron, en botes, ómnibus o aviones para salir de Uruguay, para radicarse aquí o para retornar desde otros países de América, de Europa o el resto del mundo.

Después de décadas de acostumbrarse a despedir gente, familiares o amigos, el Uruguay ha comenzado en efecto a volverse últimamente tierra de reencuentro o de refugio y esperanza de muchos extranjeros, a repoblarse con "descendientes de los barcos", como se dio a principios del siglo XX.

Y esa migración múltiple, con flechitas en todos los sentidos, considerada desde todos los ángulos posibles, genera una diversidad de historias íntimas o colectivas, de choques y construcciones culturales, de agonías, frustraciones, resistencias y resurgimientos.

Justamente en ese tema decidió poner el foco desde su experiencia vital Diego Vidart, magíster en arte y fotógrafo documental, docente de la Universidad Católica. Hace diez años que Vidart retornó a Uruguay, después de estudiar en el Reino Unido, y fue en 2017 que conformó un equipo para concretar la exposición a inaugurarse el miércoles 6 de junio, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural de España. Se trata de una muestra peculiar que incluye la presentación de un libro, con 33 textos seleccionados entre cientos, además de las fotos de sus autores, las individuales y la colectiva, tomadas el pasado 21 de octubre.

Primera idea.

El origen de la propuesta definitiva se vincula a un proyecto previo de Vidart: la fotografía prefotográfica, la toma de un hecho ocurrido antes de la invención de la herramienta. Por ejemplo, el Desembarco de los 33 Orientales, que diera origen a la Cruzada Libertadora el 19 de abril de 1825 en la Playa de la Agraciada, en Soriano, que tiene su representación visual en la pintura de Juan Manuel Blanes.

Vidart pasó de esa idea a la de realizar una composición contemporánea y concentrarse en la acción del desembarco.

"Esta versión del juramento está compuesta por 33 historias de migración recientes, el proyecto fue profundizando en esa problemática. Partí de una experiencia personal, porque yo nací en Francia, si bien mis padres son uruguayos. Después viví en Venezuela, y después migré, en el 2000, en plena crisis ", cuenta Vidart a El País.

El proyecto, en pocas palabras, plantea tres tipos de migraciones o de historias. La de aquellos uruguayos que partieron y volvieron, el universo de quienes no dejaron el país pero quedaron alejados de seres queridos que sí viajaron a otros horizontes, y la migración contemporánea hacia Uruguay.

"Ese crisol es absolutamente increíble y no hay que olvidar que el tema de la migración es uno de los tres o cuatro más relevantes a nivel mundial. Pero esto no es un estudio científico, ni pretende serlo. Es un planteo artístico, que busca problematizar, reflexionar, compartir el material y analizar qué está pasando a comienzos de este nuevo siglo en Uruguay, y que se percibe caminando por Tristán Narvaja un domingo, con nuevos sabores, nuevos olores, nuevos acentos. Como se dio en Uruguay a principios del 20, cuando llegaba un polaco, un armenio o un rumano, sin pronunciar una palabra de castellano", sostiene Vidart.

Guerras y finanzas.

Frente a 33 historias, cada uno se sentirá más interesado por esta o aquella. Pero varias son las que enganchan al lector desde la primera frase de textos coloquiales. "Era Checoslovaquia en ese momento, ahora es Eslovaquia. Vine a los cuatro años con mi madre, mi tía y mis abuelos, en 1938, porque se venía la guerra. Veintiocho días demoró el barco en cruzar el Atlántico. Y al segundo día de viaje, Hitler invadió nuestro país. Me llamó la atención que la gente hablaba en distintos idiomas. Jugábamos con mi hermanito en la cubierta, y a veces nos regalaban caramelos. También recuerdo los colores de la comida, y que al llegar al puerto me impresionaron las luces de la ciudad", cuenta Francisco Zenicek.

"Al empezar la crisis (de 2002) llama mi hermano y les dice a mi madre y mi padrastro acá hay trabajo, dejen todo y vénganse. Fue muy fuerte. Yo no me quería ir, pero no había quien se hiciera cargo de una adolescente. Tuve que seguirlos. Vendieron todo y nos fuimos", comienza contando Natalia López en su relato. Pero todo "fue muy distinto a como nos lo pintaban" —continúa. "Problemas, malentendidos, no había trabajo para mis padres. Yo, con 16 años, tuve que buscar trabajo también, no pude estudiar. Terminé de limpiadora en lo de unos mexicanos y después ilegal en una fábrica de químicos, hasta que me tuve que ir por intoxicación".