Barrio a barrio: ya podés votar por las 555 obras propuestas para Montevideo

Pistas de patín, skate, pumptrack, estación de calistenia, pista de tango, aula a cielo abierto, monumentos y semáforos o más arbolado son algunas de las 555 propuestas puestas a consideración para realizar en Montevideo en el marco del presupuesto participativo que ya pueden votarse.

Las obras fueron planteadas por vecinos de Montevideo ante una convocatoria que realizó la Intendencia de Montevideo y que reunió casi 900 propuestas. Tras una evaluación por parte de la comuna sobre su viabilidad se mantuvo los proyectos que no exceden los $ 4.500.000 de inversión.

Hasta el 11 de diciembre se puede votar de forma digital. Para esto se requiere contar con registro de Identidad Digital (ID) Uruguay verificado de manera presencial con Cédula de Identidad vigente. El trámite se realiza en cualquier de los Puntos de Atención a la Ciudadanía (PAC). También puede hacerse en la Intendencia en el Servicio Atención a la Ciudadanía, Atención Presencial, atrio Soriano, de 10 a 16 horas, correo electrónico [email protected] El voto digital solo pueden emitirlo quienes se registren y sean mayores de 18 años.



De no votar electrónicamente se puede concretar la elección el 12 en conjunto con la elección de los Concejos Vecinales. En el caso presencial pueden sufragar los mayores de 16 años con Cédula de Identidad. Aquí podés corroborar dónde se puede votar.

Según informa la Intendencia de Montevideo se pueden votar hasta dos iniciativas en la hoja de votación, tanto de manera presencial como digital, las cuales deben corresponder al mismo Municipio. Se podrá sufragar en un solo circuito de Montevideo y no es un requisito residir en dicho territorio.



Mirá a continuación cuáles son las obras puestas en consideración según el municipio.

Municipio A

Las 62 propuestas de obras para el municipio A, que comprende los barrios de Paso de la Arena, Nuevo París, Belvedere, Prado, Nueva Savona, La Teja, Cerro, Casabó, Pajas Blancas, La Paloma Tomkinson, Tres Ombúes, Pueblo Victoria abarcan instalación de semáforos, iluminación, mejora de la Plaza Colón y creación de espacio para mascotas en el Prado. También espacios recreativos, arbolado, pista de skate y patinaje en Parque Tomkinson y acondicionamiento del gimnasio del Club Huracán del Paso de la Arena, entre otros.

Municipio B

El municipio B abarca los barrios de Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, Ciudad Vieja, Centro, parte de La Aguada, La Comercial y Tres Cruces. Las 29 propuestas de obras en este caso comprenden la instalación de un Parkour en la Rambla Sur y Ciudadela, la instalación de una Estación de Calistenia y la instalación de Monumento Ecuestre al Cte. José Lenzina (Ansina) en Rambla República Argentina entre Paraguay y La Cumparsita. También mejoras de espacios públicos, iluminación, instalación de semáforos, plantación de árboles autóctonos y la instalación de una Pantalla Gigante en Parque Líber Seregni, entre otros.

Municipio C

Las 44 propuestas de obras para el municipio C comprenden mejoras de espacios públicos, semáforos, rampas de accesibilidad en esquinas de

Av. Millán (desde Av. San Martín hasta Herrero y Espinosa). También la implementación de una pista de tango al aire libre en el patio delantero del Salón Krüger, una Plaza John Lennon con una mirada inclusiva, un escenario popular en Plaza de Las Misiones y un aula a Cielo Abierto en la costanera del Arroyo Miguelete incluyendo una huerta comunitaria y juegos.



El municipio C comprende los siguientes barrios: Aguada, Aires Puros, Arroyo Seco, Atahualpa, Bella Vista, Brazo Oriental, Capurro, Prado, Goes, Jacinto Vera, Krüger, Larrañaga, La Comercial, La Figurita, Mercado Modelo, Bolívar, Reducto, Villa Muñoz.

Municipio CH

En el municipio CH comprendido en los barrios Tres Cruces, Larrañaga, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores, Buceo, Pocitos, Punta Carretas se ponen en consideración 34 obras. Algunas de las propuestas de obras para el municipio CH a las que podés acceder aquí refieren a mejorar la accesibilidad de peatones, isletas, cebras, etc. en el Parque Batlle, colocación de juegos inclusivos en Parque Villa Biarritz y en el barrio en Av. Santiago

Rivas y José E. Michelena e instalación de Mesas de Ajedrez en

Parque Villa Biarritz. También generar veredas accesibles en sector de calle 21 de Setiembre (desde José Ellauri hacia la Rambla) y veredas bajo Puente Sarmiento. Asimismo crear una Pista de Patín y Pumptrack en Parque Ing. Octavio Hansen.



Municipio D

Dentro del municipio D, que incluye los barrios Toledo Chico, Manga, Piedras Blancas, Casavalle, Borro, Marconi, Las Acacias, Pérez Castellanos, Villa Española, Unión, Mercado Modelo y Bolívar, Cerrito de la Victoria,

Aires Puros se presentaron 59 propuestas. Algunas de ellas comprenden mejoras de veredas, mejora del sitio de espera de terminal de ómnibus

de Av. Mendoza y Av. de las Instrucciones, instalación de juegos en Plaza Inclusiva en Lapacho entre Manzanilla y Av. de las Instrucciones o la construcción de una pista de skate y patín en plaza Transatlántico. También la inclusión de aparatos para ejercicio para personas con discapacidad en la Plaza Inclusiva en 20 de Febrero e Ing. José Serrato y un espacio de calistenia en la Plaza Mirador del Cerrito.

Municipio E

Unión, Malvín Norte, Malvín Nuevo, Las Canteras, Carrasco Norte, Carrasco, Punta Gorda, Malvín, Buceo, La Blanqueada Este son los barrios comprendidos en este municipio. Las 51 propuestas de obras para el municipio E comprenden mejoras en varias plazas, la creación de una nueva plaza deportiva - cultural al margen del Arroyo Malvín esq. Haya de la Torre con la construcción de una cancha para básquet/fútbol,

un pequeño anfiteatro y calistenia, la construcción de una pista de patinaje y bicis, y rampa de accesibilidad en rambla de Malvin, pista de patín en Plaza del Leonismo y en Plaza Suiza así como la extensión de la pista de Skate en Carrasco, Parque Grauert. También obras de iluminación.



Municipio F

En el municióo F que abarca Villa García, Manga, Bañados de Carrasco,

Las Canteras, Maroñas, Parque Guaraní, Villa Española, Flor de Maroñas, Ituzaingó, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas, Km. 16 Cno. Maldonado, Ideal, Industrial, Málaga, Punta de Rieles, Bella Italia,

entre otros, se presentaron 48 propuestas. Crear un corral para perros en Parque César Díaz, crear una cancha multifuncional, juegos para niños

y adultos mayores que tengan accesibilidad, juegos saludables, mesas lúdicas en la plaza Elena Quinteros o construcción de una cocina industrial a denominarse espacio Cultural Cocina Barrial que funcione como un lugar auto organizado para el aprendizaje y la producción son algunas de las ideas planteadas.

Municipio G

Las propuestas de obras para el municipio G abarcan la compra de baños químicos para ferias vecinales, reacondicionamiento de espacios públicos, colocación de juegos infantiles, trepadores, toboganes, hamacas, piso de goma, senderos, iluminación en la Plaza Nueva de la Terminal Colón o semáforos en Av. Millán y Las Violetas. El municipio G comprende los barrios de Lezica, Melilla, Colón Sureste, Abayubá, Peñarol, Lavalleja, Paso de las Duranas, Nuevo París, Sayago, Conciliación, Barrio Ferrocarril, Colón Centro y Noroeste. Para ver más de las 59 obras propuestas hacé click aquí.