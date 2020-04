El relato de un uruguayo a bordo del crucero: "Estamos desesperados por la situación"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Doce especialistas navales uruguayos, que fueron contratados por una empresa de servicios marítimos de Miami, se encuentran confinados en sus camarotes en un crucero de lujo amarrado en el puerto de Dubái, Emiratos Árabes.

En audios a los que accedió El País, los expertos uruguayos (mecánicos navales, marinos mercantes, torneros y soldadores) dicen que deben convivir con enfermos de coronavirus.



El relato de uno de los uruguayos que se encuentra en el crucero Horizon es estremecedor. “Queremos información del seguro de viaje por salud. Tenemos comprobantes de a bordo del barco de que hay personas contagiadas con coronavirus. Ellos (la compañía naviera) tomaron las medidas sanitarias tarde”, dijo el uruguayo en un audio.

Dijo que uno de sus compañeros tenía llagas en la garganta. “Debió bajar él a Enfermería y estar en contacto con gente con coronavirus. Por falta de personal médico no fueron a su camarote”, agregó.



Otro uruguayo que sufrió una dolencia lo cambiaron de cabina y no lo atendieron durante 24 horas, dijo. “Al principio no nos daban mascarillas y teníamos que salir a buscar comida por el barco. Usamos una mascarilla durante dos semanas. Los médicos tocaban a los tripulantes sin utilizar guantes”, expresó.

Sostuvo que los uruguayos mantuvieron contactos con la embajada de Uruguay que ya sabe de sus padecimientos.



“Tenemos correos guardados”, dijo en alusión a esos contactos.



Y agregó: “Estamos medio desesperados. Con ganas de irnos (del crucero) por la situación que estamos viviendo”, expresó en alusión a la posibilidad de contagio del COVID-19 encima del barco.