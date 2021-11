Asociación de hoteles: "Hubo operadores que multiplicaron hasta por diez sus valores"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La presencia de turistas brasileños en Montevideo en el marco de la final de la Copa Libertadores fue notoria. De hecho, si bien los datos todavía son preliminares, se estima que el fin de semana la ocupación hotelera llegó al 100%, incluso con precios más elevados que el promedio.

"No vamos a generalizar, pero lamentablemente tuvimos algunos casos en donde hubo operadores que multiplicaron hasta por 10 sus valores, y eso no es algo bueno para el destino, para nada", expresó a Informativo Carve Agustin Maddocks, secretario general de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay.



Maddocks indicó que lo que se buscó en gran parte con la llegada de estos extranjeros fue mostrar al país con el objetivo de que después lo vuelvan a elegir como destino en sus vacaciones. Por lo tanto, elevar los precios resulta contraproducente, expresó. "Es un público objetivo al que queremos apuntar, que queremos que regrese", indicó.



En esa línea aseguró que es normal que cuando se colma la capacidad hotelera los operadores dupliquen o tripliquen sus precios, "pero en ningún caso se trata de que algún hotel multiplique por diez sus precios", expresó.



De todas maneras, el secretario general dijo que se trató de casos aislados y no de la mayoría. "Para nosotros fue un momento excelente, fue un empujón de fin de año muy importante y una gran oportunidad de mostrarle al mundo que estamos preparados para estos acontecimientos", expresó.



Pero la ocupación no solo se vio en Montevideo. Maddocks indicó que en muchos casos hubo un "derrame" hacia otros puntos del país como Canelones, Punta del Este o Colonia, que también contaron con la presencia de turistas. "A un brasileño alejarlo dos horas del estadio es como lo que le pasa cada día cuando vive en San Pablo o en Río de Janeiro, entonces esa fue una gran ventaja que nosotros tuvimos como destino", dijo.



El secretario general indicó que las cifras al respecto de cómo estuvo la ocupación hotelera en Montevideo estarán entre el martes y el miércoles, pero aseguró que se pueden establecer números preliminares.



"Basados en lo que fue la final de la Sudamericana que nos dejó un 60% de ocupación en la semana, con un pico de 77% viernes y sábado, estimamos que esta semana que pasó, por la Libertadores, vamos a estar en un 80% en la semana, de lunes a domingo, con un 100% viernes y sábado", expresó.



En ese sentido, Maddocks indicó que el movimiento "se sintió mucho", principalmente en las zonas más turísticas. "Ahí también la gastronomía notó un incremento importante de sus ventas también, aunque no así en las zonas de menor circulación", agregó.