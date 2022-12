Antía dijo que "tiene confianza" en que siga adelante el proyecto San Rafael

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El intendente de Maldonado Enrique Antía dijo este sábado que "tiene confianza" en que el proyecto del antiguo Hotel San Rafael siga adelante, luego de que este viernes se conociera que el empresario egipcio Naguib Sawiris no invertirá.



El empresario italiano Guiseppe Cipriani había presentado a Sawiris como un socio importante para mantener la continuidad del proyecto.



"Según dijeron los ediles en la Junta, que hablaron con el propio Cipriani, el proyecto sigue. Los ediles, salvo uno o dos, tienen confianza de que el proyecto siga para adelante y yo también tengo confianza en ese sentido porque nadie va a gastar una cifra millonaria en dólares para no hacer nada”, aseguró el intendente fernandino.



Además, Antía expresó: “Una vez que se apruebe (el proyecto) en la Junta, vamos a apurar, vamos a apretar lo que haya que apretar".



Todavía no se sabe cómo va a proceder la Junta Departamental de Maldonado tras la baja del empresario de 67 años, que es uno de los magnates más ricos del mundo, según la revista Forbes.