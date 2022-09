Quién es Alejandro Astesiano, el jefe de la custodia de Lacalle Pou que fue detenido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alejandro Astesiano, jefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, fue detenido el domingo en la residencia oficial de Suárez y Reyes, poco después de aterrizar en Uruguay tras acompañar al mandatario que viajó al exterior para disfrutar de unos días de vacaciones con sus hijos. La investigación a cargo de la fiscal Gabriela Fossati apunta a que Astesiano está implicado, presuntamente, en una trama delictiva que falsificaba documentación para facilitar pasaportes uruguayos a rusos.

Pero, ¿quién es Alejandro Astesiano y cómo llegó a ser la persona de mayor confianza del presidente para salvaguardar su seguridad?



El funcionario de 48 años se ganó la confianza de la familia Lacalle en 1999, cuando por entonces “manejaba el auto” al excanciller y exsenador blanco Sergio Abreu, según contó Lacalle Pou ayer.



"Trabajó en la campaña de [Luis Alberto] Lacalle [Herrera] de 2004, en 2009 había un equipo conformado y trabajó con nosotros en 2014", sostuvo el presidente y agregó que desde 2019 lo acompaña. "Tan sorprendidos como ustedes estoy yo", enfatizó el mandatario.



Expolicía, el ahora detenido pasó por varias áreas del Ministerio del Interior, según informó La Diaria. Trabajó en la Jefatura de Policía de Montevideo en un grupo táctico de patrullaje, luego en Investigaciones y más adelante en la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) antes de su salida de la Policía, indicó el medio de prensa. Los involucrados en la investigación utilizaban una computadora con acceso a la base de datos de la DNIC, agregó el medio.



Lacalle Pou también dijo este lunes que Astesiano "no tiene antecedentes penales". En agosto de 2020 se difundió que el jefe de la custodia presidencial poseía un legajo con más de 20 anotaciones. Frente a esta situación, el Ministerio del Interior se había fijado en sus registros para confirmar o descartar si el funcionario tenía o no antecedentes penales y encontró que, técnicamente, no los tenía, según informaron a El País fuentes del gobierno.



No obstante, el ex jefe de custodia presidencial acumuló más de 20 anotaciones —por hurto, estafa, y apropiación indebida entre 2003 y 2018—, tal como había informado Informativo Sarandí (690 AM) en setiembre de 2021, que consta en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Estas anotaciones fueron comunicadas a Presidencia por el entonces ministro del Interior, el fallecido Jorge Larrañaga.

El País tuvo acceso a su legajo judicial con las actuaciones en lo que fue citado en Montevideo, Canelones y Colonia. En abril de 2002 fue procesado por estafa fuera de la reiteración real con dos delitos descritos en los literales A, C y E del artículo 58 del decreto ley 14.412 sin prisión.



Días después, en mayo de 2002, fue indagado por hurto en Montevideo. El 18 de febrero de 2003, Astesiano fue indagado por el Área de Seguridad Zona 2 de la capital. Lo mismo que ese mismo año, pero en setiembre, fue indagado por la Comisaría 19ª de Montevideo.



Las citaciones a Astesiano no fueron las únicas de ese año. El 24 de diciembre de 2003, fue indagado por apropiación indebida, en la Comisaría 16ª de Montevideo. Meses después, el 6 de julio de 2004, fue indagado por el mismo delito en la Comisaría 19ª de Montevideo.

Años después, el 8 de marzo de 2010, el jefe de custodios del presidente había sido indagado por la Comisaría 4ª de la capital. Meses después, en mayo fue indagado por estafa por el Área Investigación Zona 2 capitalina. El 2 de diciembre de 2010 fue indagado por estafa por Investigaciones del departamento de Colonia.



Casi un año después, el 30 de diciembre de 2011, Astesiano fue indagado por estafa por parte de la Comisaría 2ª del departamento de Canelones. Casi dos semanas más tarde, el 9 de enero de 2012, lo investigó la dependencia de asuntos judiciales de la Policía de Montevideo. El 27 de enero de ese año también fue indagado por la dependencia de asuntos judiciales de la Policía capitalina.



En tanto, el 20 de mayo de 2012, se averiguó su paradero por parte de la Jefatura de Policía de Canelones. Finalmente, el 3 de agosto de 2012, también fue indagado por daño por parte de la Jefatura de Policía de Montevideo. Su prontuario continuó hasta 2018, de acuerdo a los registros.

Una fuente del caso por el que ya fueron formalizados tres ciudadanos rusos y dos uruguayos, uno de ellos escribano, dijo a El País que el jefe de la custodia presidencial actuaba como una especie de gestor que facilitaba el acceso a documentación.



De acuerdo a la investigación, la banda que integra presuntamente Astesiano realizaba adulteraciones de documentos públicos —sobre todo partidas de nacimiento— para elaborar pasaportes o obtener la ciudadanía uruguaya, así como se fraguaban documentos en idioma ruso.

"Si hubiera tenido un indicio no le hubiera entregado lo más preciado que tengo, que es mi familia", remarcó ayer Lacalle Pou. Esta situación, añadió, no afectará al resto de su equipo de seguridad ni ocasionará una revisión de antecedentes de los funcionarios de esa área.