Al grito de “Martínez está de cuento, a Uber lo echa el Suatt”, taxistas irrumpen en la Junta

MONTEVIDEO

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (Suatt) reclama que la Intendencia de Montevideo no reabra el registro de choferes de aplicaciones.

Este martes un grupo de taxistas llevó adelante una nueva protesta contra Uber y el resto de las plataformas de transporte en la Junta Departamental de Montevideo. El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (Suatt) reclama que la Intendencia de Montevideo no reabra el registro de choferes de aplicaciones, algo que se anunció a mediados de marzo. Sin embargo, días más tarde la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental decidió extender durante un mes más el cierre, hasta principios de mayo.

Ayer la Cámara del Transporte u2013liderada por el presidente de Cutcsa y asesor del presidente Tabaré Vázquez, Juan Salgado- también se mostró contraria a la reapertura de este registro.

u201cMartínez está de cuento, a Uber lo echa el Suattu201d, fue una de las consignas que los conductores u2013acompañados bombos, cornetas y bombas de estruendo- cantaron este martes en la puerta de la sede legislativa departamental, ubicada en la Ciudad Vieja.

Protesta de taxistas en la Junta Departamental. Foto: Fernando Ponzetto.

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La Intendencia de Montevideo está redactando modificaciones al decreto que regula estas aplicaciones. Una de ellas, según pudo saber El País, es que solo se permitirá que los vehículos sean manejados por sus propietarios. Hasta ahora una persona sacaba un permiso y podía ser manejado por cualquier individuo.

Luego que el texto esté finalizado, se enviará a la Junta Departamental, que deberá resolver si aprueba estas variantes, entre las que se incluye la reapertura del registro. El plenario podrá aprobarlo por mayoría simple (16 votos), con la que cuenta el Frente Amplio, cuya bancada está dispuesta a que esto ocurra.

