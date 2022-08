Sindicatos docentes y gremios de estudiantes ocuparon varios centros de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes se desarrolla un paro de 24 horas de los docentes de enseñanza secundaria de Montevideo, en medio de una serie de medidas en el marco de la lucha contra la reforma educativa. Diversos centros de estudios de Montevideo se encuentran ocupados y desde la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) se expresó "repudio a los desalojos" y la "falta de diálogo" de las autoridades de la educación con los "actores directamente involucrados".

Hasta pasadas las 13:30 horas se encontraban ocupados los liceos Zorrilla, Miranda y Bauzá. En el caso del liceo Zorrilla, la directora logró su desocupación de forma pacífica, según pudo constatar El País.



La medida de los docentes de secundaria es acompañada con un paro parcial del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe).



A las 17:30 está prevista una reunión entre el presidente del Sidfe, Líber Romero, y las autoridades del Consejo de Formación en Educación (CFE). En el lugar está convocada una movilización.



Ayer fueron desocupados el Centro Regional de Profesores (Cerp) de Salto y el Instituto de Formación Docente (IFD) de Canelones, luego de que ambos centros fueran ocupados por gremios estudiantiles locales.



El presidente Luis Lacalle Pou se refirió ayer a la educación y dijo que “si ocupan no es la manera de tener más diálogo”, por lo que el gobierno insistirá en la desocupación de los centros.



Además, se refirió a los insultos que le propinaron en el acto del 25 de agosto y dijo: “No comparto que sea la expresión de los docentes. Eso no representa a nadie (...) Uno no espera que esos sean los cánticos de los docentes del mañana”.