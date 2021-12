Sindicato de Montecon realizará un paro desde el 24 al 27 de diciembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sindicato de trabajadores de Montecon definió un paro desde las 07:00 horas del viernes 24 de diciembre hasta -en principio- el 27 de diciembre, porque "no hay ningún avance para mantener las condiciones y puestos de trabajo", informó a El País Martín García, presidente del gremio.

Actualmente trabajan 388 personas en Montecon, y otras cuatro empresas, con unos 300 trabajadores, que dependen de la operativa de la compañía de capitales chilenos.



El lunes próximo a las 10:00 horas habrá una asamblea en la que determinarán si extienden o no el paro que, estimó, afectará unos 1.000 movimientos.

"Si bien se han hecho algunas gestiones por parte del gobierno, hasta el momento no han contemplado a los trabajadores", indicó García. Agregó que desde la empresa no pueden "asegurar" que los cambios se realicen antes de abril de 2022, cuando se hará la revisión del pasaje de servicios de Montecon a la Terminal Cuenca del Plata.



"Si para el 15 o 20 de enero (de 2022) no hay avances de parte del gobierno con la empresa, ya estarían evaluando realizar la reestructura que nos habían anunciado anteriormente", dijo el sindicalista, en referencia al envío a seguros de paro y recorte de jornales asegurados.



De todas formas, ya hubo una reunión entre representantes de Montecon y el gobierno, aunque García expresó que "no fueron contemplados" todos los puntos de la compañía, sobre todo el de "suspender" el nuevo protocolo de atraque, que da prioridad a la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

El 8 de diciembre, el sindicato resolvió levantar otro paro luego de que Montecon suspendiera una reestructura, que entre varios aspectos, buscaba reducir los jornales asegurados a 13 días, frente a 25 o 19 que existen hoy. Otro punto de los cambios eran seguros de paro rotativos.



"No queremos entrar en esa 'bicicleta' de estar yendo a los seguros de paro, volviendo, trabajando por la mitad del salario por un problema que no ha sido generado por los trabajadores", dijo García.



Desde la empresa habían expresado a comienzos de diciembre a El País que la reestructura surgía de la "disminución" de la actividad en Montecon. García reconoce esta baja y grafica que entre noviembre y diciembre hubo entre 7.000 y 8.000 movimientos menos.



Consultada por El País este martes, la empresa prefirió no brindar declaraciones.