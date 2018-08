Sindicato del comercio advierte sobre inminente cierre de la empresa Motociclo

Existe enorme preocupación en el sindicato del comercio -Fuecys- por la muy complicada situación de la empresa Motociclo, en la que trabajan 297 personas, porque se considera que puede estar próxima a cerrar. La empresa adeuda alrededor de US$33 millones, según supo El País.

El País trató de contactarse con directivos de la empresa, pero sin éxito.

La situación será analizada mañana por la mañana en una reunión entre dirigentes de Fuecys y el director de Trabajo, Jorge Mesa.



La empresa, que se dedicó muchos años a la fabricación de bicicletas, se había reconvertido como importadora de electrodomésticos. Es propiedad de la familia Rozenblum.

El dirigente de Fuecys, Carlos Baiz, dijo que la empresa había informado a sus trabajadores que estaba en negociaciones con inversores pero luego el gremio se enteró de que esas conversaciones no habían dado ningún resultado.



Hasta ahora la firma no incumplió con sus obligaciones salariales pero sí emitió cheques que no tuvieron fondos, agregó el sindicalista.



Motociclo tiene 18 locales en todo el país.