Sindicato del Casmu para este jueves y rechaza que empresa pretenda vacunación obligatoria

La Asociación de Funcionarios de Casmu (Afcasmu) decidió realizar un paro este jueves desde las 18:00 hasta las 24:00. Los motivos incluyen incumplimiento de acuerdos, el rechazo a un nuevo reglamento para los funcionarios y lo que se considera una "interpretación del laudo" por parte de la empresa, que perjudica a los trabajadores. Así lo explicó a El País la presidenta del sindicato, Sonia González.

Afcasmu cree que la empresa se ha transformado en la "más represiva de todo el mutualismo". Asimismo, afirma que se enfrentan a una "embestida patronal con el objetivo de debilitar y vulnerar el laudo en particular y el colectivo de trabajadores en general", según se lee en la resolución de la asamblea del miércoles.



Además, el sindicato afirma que la mutualista "pretende interpretar el laudo en relación a los diez días adicionales de licencia previstos por rotación, estableciendo en el nuevo reglamento institucional la manera que a su entender permite generar esos días, (y que es) mucho menos favorable que la que establece el texto legal".

Además, "pretende flexibilizar el laudo con la política de tercerizaciones a lo largo y ancho de la institución, violando el acuerdo alcanzado con la participación de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), en mayo del año pasado con vigencia hasta el 30 de setiembre del 2021".



"Actualmente, venimos atravesando un conflicto con la institución por despidos arbitrarios, incumplimiento de acuerdos bipartitos y tripartitos, por pésimas condiciones de trabajo, etcétera. El nuevo reglamento que entra en vigencia el 15 de este mes, agrava esta situación de conflicto con la institución, por ser absolutamente represivo", añade.



A su vez, según explicó González, piden que se dé el "derecho de la legítima defensa" a los funcionarios, y que se les realice un sumario como instancia previa a cualquier despido. Se trata de una medida que se instaló hace un tiempo y que se dejó de implementar.



La vacuna contra el coronavirus

La mutualista anunció el lunes de tarde que busca establecer como obligatorio el esquema completo de vacunación anticovid para sus funcionarios médicos y no médicos.



Por la noche, ese día, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado por la posible medida y respondió que desde el gobierno "no se está evaluando" establecer obligatoria la vacunación anticovid para los trabajadores de la salud.



González comentó a El País: "Lo que decimos es que, la inmensa mayoría de los funcionarios del Casmu están vacunados con las dos dosis y hay muchísimos con la tercera dosis. Hacer obligatoria la vacuna para el personal de la salud no lo puede definir una institución, lo tiene que hacer Presidencia, el Ministerio de Salud Pública".



"La minoría de los trabajadores no se ha vacunado por opción o por razones de salud. No estamos de acuerdo en que el Casmu imponga esta situación", comentó, y agregó: "Si Presidencia no lo hace, el Casmu no puede obligarnos".