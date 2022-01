La respuesta de Lacalle a la propuesta del Casmu de exigir la vacuna anticovid a su personal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mutualista Casmu anunció este lunes que busca establecer como obligatorio el esquema completo de vacunación anticovid para sus funcionarios médicos y no médicos. Por esto, se propuso activar un decreto tal como se hizo en 2005 con la obligatoriedad de la vacuna contra la Hepatitis B para trabajadores de la salud, a través de la normativa 317/005.

En Uruguay, la vacuna contra el coronavirus no es obligatoria en ninguna de las franjas etarias ni en ningún grupo de la población, desde que comenzó este plan de inmunización, en febrero de 2021.

Durante la conferencia de prensa que se realizó ayer martes, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado al respecto de la medida de obligatoriedad que el Casmu quiere implementar. En ese sentido, el mandatario expresó que desde el gobierno "no se está evaluando" establecer obligatoria la vacunación anticovid para los trabajadores de la salud.



"Si este centro de salud en particular tiene sostén jurídico, correrá por su cuenta esa medida. Nosotros como gobierno no lo estamos evaluando", aseguró.

El presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, indicó ayer en conferencia de prensa que la semana pasada realizaron una consulta al Estudio Pérez del Castillo & Asociados para analizar qué pasos legales pueden dar para exigir la vacunación anticovid a su personal. Actualmente, 10% de los trabajadores médicos y no médicos del Casmu aún no se han vacunado contra el covid-19, detalló.

Por el momento, explicó, no han tenido respuesta del estudio jurídico, aunque recordó la postura pública de un especialista que planteó que en instituciones de salud "sí puede ser obligatoria la vacunación y que las empresas de salud pueden pedirla como obligatoria".



"Quien trabaja en una institución de salud tiene que ser el primero en dar el ejemplo y el primero en vacunarse, así que si la ley nos ampara vamos a tomar las medidas que correspondan con quien no se haya vacunado, para que o se vacune o no pueda entrar a la institución, por lo menos mientras esta pandemia nos esté azotando a Uruguay y el mundo", remarcó el presidente del Casmu.

Ante la consulta en la conferencia de prensa de si el gobierno debería hacer obligatoria la vacuna para trabajadores de la salud vía decreto, tal como se aplicó en 2005 con la vacuna contra la Hepatitis B, Mariela Mansilla, presidenta del Comité de Control e Infecciones del Casmu, respondió: "Debería de recorrerse ese camino". Además, recordó que la vacuna contra la Hepatitis B es requisito para ingresar a trabajar a una institución de salud y planteó que se "debe trabajar en ese sentido".



Hasta ayer a la tarde, el Casmu no había tenido contacto con el Ministerio de Salud Pública (MSP) por este asunto, ni viceversa, dijo Rodríguez. "No buscamos un mecanismo sancionatorio, sino que se asuma que está trabajando en una institución de salud y que debemos preservar la salud de la gente a la cual atendemos, que es más importante que la nuestra", aclaró.

Por otro lado, directivos de la mutualista anunciaron que desde la semana pasada se comenzó un control "estricto" de permitir solo la entrada de acompañantes que cuenten al menos dos dosis anticovid tanto a puertas de urgencia como de internación, señaló Nicolás Maseiro, director técnico del Casmu.

En ese sentido, indicó que la "mayoría ha acatado" esta medida que, según dijo, busca proteger tanto a los usuarios como al personal de salud de la mutualista bajando la "potencialidad" del virus dentro de la institución.



Finalmente, Rodríguez destacó que "ninguno" de los funcionarios se enfermó dentro de la institución y que allí "no empezó ningún foco epidémico de coronavirus".