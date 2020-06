Prima por presentismo 2020 en el sector doméstico: cómo se calcula y cuándo se paga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este mes de junio se abona el medio aguinaldo a los trabajadores. En el caso del sector doméstico, también corresponde abonar una prima por presentismo en caso de haberse configurado la causal. La prima por presentismo se abona cada vez que se paga el aguinaldo, por lo que el pago volverá a darse en diciembre.

La prima por presentismo corresponde en caso de que la persona haya tenido una asistencia perfecta. El período de referencia para establecer la asistencia perfecta será el mismo que se computa para el aguinaldo, en este caso deciembre 2019 a mayo 2020 (luego se tomará de junio 2020 a noviembre 2020). En ese lapso, el trabajador debe haberse presentado sin falta.



Según el Banco de Previsión Social, no se considerará una inasistencia si faltó por enfermedad con certificación médica ingresada a BPS o BSE, por adherirse a un paro o huelga decretada por el Pit-Cnt o el SUTD que haya sido de carácter general, por la licencia anual reglamentaria o por una licencia especial por ejemplo por estudio o por duelo

¿Qué ocurre si estuvo en seguro de paro?

La Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios informó que en caso de que el trabajador haya estado en el seguro de paro se debe pagar el aguinaldo desde el 1° de diciembre a la fecha del seguro de paro y si tuvo asistencia perfecta en el período le corresponde presentismo. "Para el cálculo debe sumar lo abonado de salario del 1 de diciembre a marzo más el presentismo abonado en diciembre todo dividido 12. El resultado dividido cuatro es para el presentismo".

¿Cómo se calcula la prima por presentismo?



Se toma la cuarta parte del medio aguinaldo, considerando todos los rubros salariales que se incluyen a los efectos del cálculo de aguinaldo y se paga junto con este, informó el BPS.



Al tratarse de una partida de carácter salarial, está gravada y por lo tanto conlleva aportes de Seguridad Social, así como IRPF, en caso de corresponder.



¿Qué debe hacer el empleador ante el BPS?



En caso de que el empleador deba abonar la prima por presentismo, no tendrá que realizar ningún trámite. El BPS calculará en forma automática los aportes por esa partida, tomando como base de cálculo los salarios nominales que constan en sus bases.



En caso de que al trabajador no le corresponda prima, entonces el empleador deberá declarar ante el BPS para que no se calculen los aportes por este concepto. Esta declaración deberá realizarla en el período entre el 1 de junio y el 30 de junio a través de:



1) Usuarios registrados, servicio en línea Inscripción - modificación de trabajo doméstico o aplicación móvil BPS Trabajo doméstico.



2) Usuarios no registrados, aplicativo web No prima por presentismo trabajo doméstico.



Esta prima quedó establecida de manera obligatoria luego del Convenio Colectivo del Sector Doméstico que se realizó el 10 de abril de 2013.