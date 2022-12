Pit-Cnt resolvió no impulsar “por ahora” un plebiscito contra reforma jubilatoria, pero no lo descarta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El vicepresidente del Pit-Cnt, José Lorenzo López, confirmó a El País que en la Mesa Representativa de la central sindical, que se reunió este jueves, “se entendió que por ahora no es conveniente" impulsar un plebiscito en contra de la reforma jubilatoria, aunque “tampoco se descartó de plano”.

“Hubo una propuesta de bajar a discusión un paro de 48 horas (contra la reforma jubilatoria), que no se votó y por lo tanto no se va a poner a consideración todavía. Tanto esta medida, como la consulta para la posibilidad de iniciar un plebiscito, no se resolvió. La posición de los que plantaban eso quedó en franca minoría”, señaló el dirigente.



Respecto al plebiscito, señaló que “no es la medida adecuada para esta etapa". "En esta coyuntura, hablar de una reforma constitucional cuando el proyecto está en discusión en el Parlamento, y muchas de las cosas que están en el proyecto de ley no tienen que ver con la Constitución, se entendió que por ahora no era conveniente tomar esa medida. Pero tampoco se descartó de plano. En este momento no está tomada esa medida, ni ninguna otra medida concreta de paro”, dijo López.

En este sentido, señaló que la próxima Mesa Representativa del Pit-Cnt está programada para el 9 de febrero y que “en ese momento se analizará cómo viene o cómo terminó la etapa en el Senado y a partir de allí se irán definiendo nuevas estrategias del movimiento sindical".



"Pero por ahora no está planteada ninguna medida concreta respecto a la reforma jubilatoria que tenga que ver con paros o la posibilidad de una reforma constitucional”, aclaró.



López también señaló que la central sindical encomendó al Secretariado Ejecutivo “convocar las movilizaciones necesarias que se entienda para esta primera etapa en el Senado si es que se vota sin modificaciones este proyecto, y se sigue monitoreando todo lo que vaya a pasar en el Parlamento, interactuando para tratar de modificar aspectos de esta reforma". "Y en función de esto iremos viendo en los momentos históricos de cada etapa cuáles son las medidas que debamos adoptar en el marco de las resoluciones orgánicas del Pit-Cnt”, agregó.

Además, enfatizó que el Secretariado “puede tomar acciones concretas en caso de que no haya modificaciones sustanciales al proyecto de ley, como pueden ser movilizaciones de masa rodeando el Palacio Legislativo, pero en principio sin paro”.