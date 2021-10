Pit-Cnt destinará entre US$ 500.000 y US$ 750.000 a referéndum contra la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Pit-Cnt busca reunir fondos para la campaña de la Comisión Pro Referéndum en favor de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y con ese objetivo la dirección de la central pidió a los sindicatos que aporten un dólar por cada afiliado que tienen. Con la solicitud, el Pit-Cnt fijó como objetivo reunir unos US$ 400.000, dijeron a El País fuentes sindicales.

Los dirigentes consultados señalaron que el piso total de los aportes de la central obrera a la campaña será a partir de los US$ 500.000 pero eso podría crecer hasta US$ 750.000, según las proyecciones realizadas de momento en la comisión.

El presupuesto primario de toda la campaña rondará los US$ 1,5 millones que incluirá actos, viajes al interior, traslados, afiches y propaganda en televisión, radio y medios digitales, de acuerdo al cálculo de los organizadores de la campaña.



De ese dinero, la idea inicial es que un tercio lo aporte el Pit-Cnt, un tercio el Frente Amplio, y otra tercera parte sea generada a partir de otras organizaciones, donaciones particulares, y actividades de finanzas como la venta de rifas o bonos.



Aunque, en los hechos, los sindicalistas asumen que el porcentaje que deberá costear la central será mayor al final de cuentas por entender que las organizaciones más grandes son las que deberán cubrir el presupuesto en caso de faltar dinero.



El planteo a los sindicatos para que realicen un aporte adicional fue trasladado el lunes 4 en la reunión de la Mesa Representativa. En ese encuentro, los gremios acordaron discutirlo con sus afiliados para tener una postura a fin de mes.

El planteo fue que cada sindicato destine el equivalente en dólares a la cantidad de afiliados que cada uno cotiza. Se les ofreció que lo puedan pagar hasta en cinco cuotas. En caso de que no se alcance el objetivo de llegar a US$ 400.000 por esta vía, la idea es pedirle a algunos sindicatos que consideren un aporte mayor para cubrir los gastos.



Según los consultados, esto no necesariamente requerirá un descuento extra para los trabajadores, ya que en general corre por cuenta de las finanzas centrales de cada organización.



“Cada sindicato debe hacer el aporte especial. Esto no es un aumento de lo que paga el trabajador”, dijo a El País el referente del sindicato de las telecomunicaciones (Sutel) Gabriel Molina, que además es encargado de Propaganda del Pit-Cnt.



De todos modos, el aporte sí puede hacer resentir parte de los ingresos de cada sindicato, explicaron los consultados. Es que los gremios se financian a partir de la cuota pagada por los trabajadores afiliados, y en parte esos recursos serán destinados para financiar la campaña,



Consultado por El País, el responsable de finanzas del Pit-Cnt, José Fazzio, dijo que la previsión es que la campaña sea de al menos cuatro meses. De los recursos que pondrá la organización, una parte será a partir del nuevo aporte de los sindicatos, y otra de fondos que la central ya tiene.

La fase de recolección de firmas costó unos US$ 500.000 y la central de trabajadores puso la mitad del dinero, dijeron los sindicalistas consultados. A partir de ese antecedente, de una duración estimada hasta marzo o abril, y a requerimientos de mayores gastos sobre todo por la propaganda en medios, fue que los sindicalistas realizaron sus proyecciones y resolvieron hacer una solicitud adicional a los sindicatos.



El dirigente del Frente Amplio que integra la Comisión Pro Referéndum, Daniel Marsiglia, dijo a El País que coalición de izquierda todavía no tiene definido cuánto dinero pondrá en la campaña. Aunque evitó dar una cifra, el representante del Partido Comunista consideró que el aporte será mayor a lo destinado durante la recolección de firmas para habilitar la consulta.



Cuando todavía estaba como presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira dijo el 27 de julio a El País que la central obrera también planificaba financiar parte de la campaña con aportes de sindicatos extranjeros.



Los consultados afirmaron que no están en conocimiento que de momento se haya concretado este tipo de colaboración económica, aunque sí han recibido declaraciones de apoyo a la campaña.

Lanzamiento en el Velódromo La campaña de la Comisión Pro Referéndum será lanzada el sábado 23 de octubre en el Velódromo Municipal. El acto comenzará sobre las cuatro de la tarde y está previsto que culmine antes de la hora 21. Además de la parte oratoria que tendrá a referentes de las distintas organizaciones que impulsan la derogación de la normativa, la campaña presentará allí su jingle.



El periplo será más largo

Tanto en el Frente Amplio como en el Pit-Cnt advierten que la inversión de la etapa final de la campaña para derogar la LUC superará tres veces lo gastado hasta ahora.



Si bien lo explican por diferentes motivos, como la duración prevista a marzo o abril y la necesidad de realizar publicidad en televisión, también asumen que será una instancia “más intensa” con mayor desgaste político.



Es que la coalición de gobierno ya asumió un rol activo en la defensa del buque insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou. Los diferentes sectores del oficialismo empezaron a trabajar en la planificación de la campaña, primero con documentos para repartir a sus referentes en el territorio y charlas que tendrán lugar sobre todo hasta fin de año.



En tanto, en el oficialismo preparan para el año próximo incrementar la cantidad de salidas (desde el mes de febrero) con recorridas por las distintas localidades.



Mientras este sábado fue el lanzamiento del sector Ciudadanos del Partido Colorado, a fin de mes tendrá lugar el congreso del sector nacionalista Todos Hacia Adelante, que dará allí el puntapié oficial en la defensa de la ley.