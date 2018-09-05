Patronal del taxi denuncia violencia del Suatt

Enfrentados

Los sindicalistas están estudiando respuestas a Óscar Dourado.

Una áspera polémica se desató ayer entre la gremial empresarial y el sindicato del taxi (Suatt). El jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, recibió el lunes a una delegación de la Gremial del Taxi encabezada por Óscar Dourado. Los empresarios solicitaron la entrevista con el jerarca para conocer de primera mano los avances de la investigación sobre el homicidio de un taxista cometido el 22 de agosto, cuyo cuerpo fue hallado muy cerca del Campeón del Siglo.

Al salir de la reunión, Dourado destacó que la Policía y la Fiscalía estaban investigando a varias personas por el crimen, que "todos los días se realizan acciones" para aclarar el caso y que no se descarta la rapiña como móvil del hecho, a pesar de que algunos objetos de valor quedaron en la escena.

Por otro lado, el dirigente empresarial presentó ante el jefe de Policía de Montevideo copias de las denuncias presentadas por propietarios de taxímetros cuyos empleados fueron asaltados.

Se trata de doce denuncias que fueron radicadas en la seccional quinta. En cada uno de los casos los delincuentes causaron roturas en los vehículos. En algunos de estos hechos robaron la recaudación y los celulares que se utilizan en la aplicación Voy en Taxi, según afirmó el propio Dourado.

Según el empresario, algunas víctimas afirmaron que los agresores se presentaron como integrantes del Suatt. Al salir de la reunión con el jefe de Policía, Dourado expresó que se trata de "una actitud inusual en el movimiento sindical uruguayo, por suerte eso no existe en el Uruguay, pero lamentablemente en el taxi existe".

El Suatt se encuentra analizando una respuesta a los dichos de Dourado, según confirmó el dirigente Federico Pereira. No se descarta ninguna acción sindical o judicial, señaló. "Rechazamos las acusaciones de la patronal y exigimos que pruebe lo que dice y en el supuesto caso de que esas agresiones hayan sido realizadas por afiliados al Suatt debe quedar claro que el sindicato no está detrás de ellas", afirmó.

Pereira señaló que la gremial que dirige Dourado no se presentó a un ámbito de trabajo sobre seguridad que se reuniría ayer en la Intendencia.

El dirigente remarcó que Dourado "mezcló situaciones diferentes", en el sentido de que habló con el jefe de Policía sobre el homicidio del taxista y las agresiones a trabajadores.