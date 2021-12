Paro del transporte interdepartamental este viernes con movilización en Tres Cruces

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se desarrolla este viernes un paro de 24 horas en los servicios de ómnibus interdepartamentales. La medida del sindicato de trabajadores del transporte es en reclamo de aumentos salariales tras diferencias en la negociación colectiva del sector. Además, está prevista para este mediodía una movilización de trabajadores en la Plaza de la Bandera (frente al Shopping Tres Cruces).

La Coordinadora del Interdepartamental, de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), definió realizar paros con movilización tanto para hoy, el 17 y 23 de diciembre. La próxima semana se reunirán en asamblea con la central de Unott para definir si esta movilización se extiende o no a todo el país para el 23 de diciembre.

Marcelo Da Motta, integrante del Ejecutivo de la Coordinadora del Interdepartamental y de la Unott, señaló en diálogo con El País que la medida de hoy impacta en todos los viajes de la Terminal de Tres Cruces, así como los servicios interdepartamentales y departamental urbano del interior del país.



Desde la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero (Anetra) se aseguró este jueves a través de un comunicado que "la conectividad se mantendrá con normalidad".

Pablo Saraví, jefe de control de la Terminal de Tres Cruces, señaló a El País que este paro seguramente "se va a notar más" que el anterior, donde se identificó una merma del 14% de los servicios. De todas formas, destacó que las empresas "están haciendo el mayor esfuerzo por cumplir con la mayor cantidad posible de los turnos". Puntualizó que en esta oportunidad "algunos servicios se van a cancelar y otros van a salir con menor cantidad de coches".



Da Motta aseguró que es "falso" que se dará el servicio con normalidad porque es "imposible" que Anetra cubra las frecuencias en un día de paralización. Esto a pesar de que "contraten" ómnibus, que consideró que "no deberían en medio de una situación de conflicto".



El 7 de diciembre se cerró la novena ronda de negociación colectiva. Desde Anetra manifestaron que se llegó a un "acuerdo en mayoría" pero que los trabajadores "desconocen lo pactado". No obstante, Da Motta señaló que el tercer punto del acta de dicha negociación "habla de que no existe el acuerdo entre las partes, porque votamos en contra". Agregó que en la votación las empresas "apoyaron los lineamientos del Poder Ejecutivo", que el sindicato se opone.



Da Motta reclamó que no hubo una octava ronda (o convenio puente) en medio de la pandemia, por lo que entiende, vienen de la séptima ronda de negociación "con un decreto en la espalda" de mediados del año pasado.



"Hay dos ajustes salariales y dos correctivos que a raíz de ese decreto se congelan", dijo el dirigente sindical, que aseguró generó una perdida salarial del sector de un 15%. Ahora plantean recuperar "parte" de ese porcentaje a partir de marzo y no desde julio próximo.



También consideran que se está en condiciones de recuperar un 5% que se ajustó en marzo de 2020, que en un principio se "trasladó a tarifas", que ahora entienden lo pueden absorber los trabajadores.



Desde Anetra, en tanto, indicaron en el comunicado que las medidas sindicales son "absolutamente contrarias" a la ley 18.566 de negociación colectiva, y que obedecen a una "falta de criterio de un grupo de trabajadores que solo pretende dañar al sector y a sus usuarios". Además, consideraron que esta implica un "alto grado de insensibilidad hacia la población que necesita de los medios públicos de transporte para su movilidad".