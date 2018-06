Paro afecta a la educación y la salud

La Torre Ejecutiva será hoy el punto neurálgico de las movilizaciones sindicales contra el proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno. A las diez de la mañana se concentrarán en esta sede de Presidencia los funcionarios de la salud pública. Y al llegar la tarde llegarán hasta allí los trabajadores de la educación, incluyendo a los de UdelaR, quienes partirán a la seis de la tarde en una marcha desde la explanada de la Universidad.

Ambas ramas, la educación y la salud, están hoy de paro. Es que el Poder Ejecutivo prevé un incremento del gasto público de US$ 100 millones para las áreas prioritarias, monto que no contempla los reclamos sindicales.

ASSE, por ejemplo, recibirá poco más de US$ 2 millones; todo destinado a la creación de cargos en el nuevo hospital de Colonia y la ampliación del Pasteur. La cifra no permite poner fin a la inequidad salarial entre públicos y privados, como reclaman los médicos, ni un aumento para los funcionarios no médicos. De ahí que sean el SMU y la FFSP los que promuevan el paro de todo el día. Mantendrán una guardia gremial y la atención de emergencias y urgencias.

"La foto de hoy es muy similar a la del año pasado, salvo que cambiaron los interlocutores (el directorio de ASSE)", dijo el presidente del SMU, Gustavo Grecco. "El incremento presupuestal para ASSE es casi nulo y un médico sigue ganando, en promedio, 50% menos en el sector público que en el privado".

El trabajo de policlínica es el que más denota esta diferencia, ya que hay un faltante de profesionales en zonas periféricas. Ante esta situación, Grecco concluyó: "No puede haber una atención A y otra B".

En la educación la situación es un poco distinta. Este rubro es la prioridad máxima del presupuesto: la ANEP recibirá un aumento de US$ 64 millones, la UdelaR obtendrá US$ 14 millones y la UTEC otros US$ 1,6 millones. Pero este "esfuerzo" solo logra alcanzar el 5,15% del PIB para la enseñanza y no el 6% que se tenía como meta. Tampoco contempla el 1% para la investigación, aspecto que la comunidad científica fijó como prioridad.

¿Qué significan estos números? Para el caso de UdelaR, la institución recibe menos del 5% de su presupuesto, razón por la cual queda "estancada", dijo su rector, Roberto Markarian. En la ANEP, permite un aumento salarial de 3,5% en 2019, pero nada para 2020.

Los sindicatos de docentes analizan esta limitación como un incumplimiento al convenio firmado en 2015 que permitió destrabar el prolongado conflicto de entonces. Bajo este plan de incremento escalonado, el docente de menor grado ganaría un mínimo de $ 36.000 en 2020 por 20 horas de clase.

Sin embargo, aquel convenio fijaba en su primer punto que la vigencia del acuerdo sería hasta diciembre de 2017.

De todos modos, este no es el único reclamo de los sindicatos. Hay 1.300 cargos de Secundaria y 300 auxiliares de Primaria que faltan regularizar. Eso sin contar los cargos nuevos que implican los cambios de grupos u obras nuevas. Tampoco se prevé una partida especial para estimular el rol de dirección de centros educativos.

En los últimos paros de este tipo, los maestros tuvieron un 80% de adhesión. En Secundaria estuvo cerca del 50%. Fue más alta en Montevideo que en el interior. En UTU estuvo un poco por debajo, aunque esto también depende de la zona.

La Asociación de Funcionarios de UTU fue la última en confirmar el paro. Resolvió que frenará la actividad dos horas por cada turno, aunque en algunos núcleos (como Florida, Bella Unión y Libertad) y la regional de Montevideo harán paro durante todo el día.

La UdelaR detendrá sus actividades a las 17 y sus funcionarios irán a la marcha hacia la Torre Ejecutiva.

UN DÍA DE MOVILIZACIÓN Maestros.

La Federación Uruguaya de Magisterio para todo el día. El primer motivo es la necesidad de alcanzar un salario base de "media canasta familiar".

Secundaria.

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria para las 24 horas. Al mismo tiempo se ocupa el liceo Bauzá, el liceo de San Jacinto y el de Noblía de Cerro Largo. Los estudiantes siguen ocupando el Zorrilla y mañana se suma el IAVA.

UTU.

La Asociación de Funcionarios de UTU resolvió realizar un paro de dos horas por cada turno. Pero cada regional puede, a su vez, tomar otras medidas. En este sentido, en Montevideo la medida será de todo el día. La sede central (San Salvador y Minas) estará ocupada.

UdelaR.

Los docentes de la Universidad optaron por parar desde las 17 horas para ir a la marcha que comienza a las 18 en la explanada de la sede central.

Salud.

Tanto los médicos como los funcionarios no médicos de ASSE harán un paro de todo el día. Los sindicatos se concentrarán a las 10 de la mañana en la puerta de la Torre Ejecutiva. Como indica el protocolo para estos casos, los sindicalistas harán una guardia gremial y no se va a suspender la atención de urgencias.