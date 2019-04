Crece división dentro del Pit-Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hubo acuerdo al momento de discutir las pautas salariales, en pleno desarrollo de los Consejos de Salarios del sector público en 2018, tampoco lo hubo cuando se analizó el contrato entre el gobierno y la finlandesa UPM, ni cuando hubo que adoptar una única postura frente a la crisis humanitaria que se vive en Venezuela.

Las diferencias en la interna del Pit-Cnt son cada vez más elocuentes entre dos claros y diferenciados bloques. Por un lado, están los moderados de “Articulación”, que lidera el presidente de la central obrera Fernando Pereira, y el Partido Comunista representado por el secretario general, Marcelo Abdala. Por otro, se encuentra la corriente minoritaria de “En Lucha”, una propuesta que articuló el año pasado Joselo López, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), y a la que se integraron también la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), entre otros gremios.



La interna del Pit-Cnt conoce poco de consensos. De hecho, la coalición entre comunistas y moderados, dos corrientes que históricamente estuvieron enemistadas, sellaron un acuerdo en la previa del último Congreso de la central obrera celebrado en mayo del año pasado para ganarle espacio a la nueva corriente.

Pero las diferencias entre uno y otro bando resurgieron en los últimos días cuando en el Secretariado Ejecutivo ambos bloques se recriminaron por la falta de unidad y “discursos de conventillo” luego de que la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, denunciara a la corriente mayoritaria por vetarla como oradora para el acto del Día de los Trabajadores. Ripoll recriminó que no la querían como oradora porque su discurso no está alineado al Frente Amplio, como sí lo está el de la mayoría.



La municipal señaló a El País que el acto será “político-partidario”, que se hablará de los “cucos” sobre eventuales gobiernos blancos o colorados y que “se dirán verdades a medias”. También denunció que en el mismo momento en que se proponía la oratoria del acto, el Secretariado intercambió “viajecitos a Cuba”.



Del otro lado, las respuestas no tardaron en llegar. El presidente de la central obrera (Articulación) Fernando Pereira negó a El País que el acto se planteara desde lo político. “¿Te parece que no fue cuco la falta de negociación colectiva? Yo le tengo más miedo a que no haya más negociación colectiva que a ninguna otra cosa en el mundo”, consideró.

Antecedentes.

Sin embargo, las diferencias entre ambas corrientes no son de ahora. El año pasado en plena discusión por los Consejos de Salarios, los bloques se enfrentaron por diferencias con respecto a las pautas salariales propuestas por el gobierno para las rondas de negociación. “En Lucha” consideraba que las pautas planteadas “llevaban a perder salario directamente”, por la “desindexación y los niveles salariales que se pusieron”, dijo entonces a El País el secretario general de COFE, Joselo López.



Otra marcada diferencia estuvo en el tratamiento de la firma, el tono y contenido de las negociaciones entre el gobierno y la finlandesa UPM que busca concretar una inversión de US$ 4.000 millones para levantar una planta de celulosa en Pueblo Centenario (Durazno). Es que en ese entonces, López no acompañó la postura de la cúpula sindical por el “tratamiento” y “secretismo” de los contratos.



Otra de las divergencias entre ambas corrientes pasa por la política exterior y en este punto no escapa la indeclinable postura del gobierno y de la central sindical sobre la situación venezolana. López apuntó en este sentido que “somos defensores del pueblo, pero no del gobierno (venezolano)”. Por su lado, dirigentes sindicales de la corriente mayoritaria rechazaron ser una extensión del gobierno. Una dirigente integrante del Secretariado que pidió no ser nombrada relativizó las críticas.



“En Lucha” está integrado además de COFE, Adeom y la FOEB, por la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), por la Agremiación de Funcionarios de Cooperativas de Consumo, la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica), la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria (ATES) y agrupaciones de otros gremios.

Por su parte, Articulación y comunistas lo integran el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) y la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU).



Tras el Congreso del año pasado, la mesa representativa quedó integrada por 43 miembros, uno menos que en el período previo. Si bien hubo cambios entre algunos sindicatos “menores”, continúa la relación de fuerzas: 26 representantes de la alianza entre comunistas y Articulación; ocho de “los ocho sindicatos”; ocho de “En Lucha” y uno de Fenapes.



La alianza entre comunistas y Articulación pretendía reducir la mesa a 33 bancas. Según manifestó en ese entonces Pereira, “hay que caminar hacia la existencia de 25 grandes confederaciones, por áreas”. Es que para “pararse con más fuerza ante una negociación es preferible que los sindicatos de la educación estén juntos, el Sunca con la madera, los sindicatos de la salud y así… lo que no signi- fica limitar la diversidad”. Las corrientes minoritarias se opusieron porque a su entender esa postura “iba contra la democracia y la representación de todos”.