Cinco trabajadores del Inisa internados luego de que internos quemaran colchones

Cinco trabajadores del Inisa debieron ser hospitalizados hoy, según informó Subrayado y confirmó El País. Tres hombres y dos mujeres del Espacio de Tratamiento Transitorio Integral del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) están fuera de peligro pero se encuentran en el Banco de Seguros del Estado (BSE) por haber inhalado humo luego de que internos quemaran colchones de una celda.

“Prendieron fuego un colchón adentro de una celda”, detalló Joselo López, presidente del Suinau.



El presidente del sindicado del Inau explicó a El País que “esto es parte de todo el desastre institucional que se ha generado a partir que el directorio tiene un conflicto en la interna” y agregó que “no se hablan, no conducen y genera incidentes todos los días”.

El País recientemente informó sobre incidentes en dichos centros. A propósito, López dijo que “todos los días tenemos incidentes. En tres días pasaron 14 compañeros por el sanatorio de banco de seguros. Es un disparate nunca se había visto esto”



Por último, López dijo que “todos los días en los servicios se ven afectados porque no hay una conducción clara. Cuando la cabeza no anda es difícil que el resto del cuerpo ande. Hasta que no se resuelva cual es el proyecto de trabajo a aplicar hay un tembladeral porque hay órdenes y contraordenes y genera situaciones de vulnerabilidad en todos los servicios que claramente los gurises lo palpan y hacen su juego”.