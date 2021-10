Bermúdez dijo que intervención en Casa de Galicia es un "golpe de Estado" a la Junasa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Bermúdez, presidente de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), aseguró este martes que "de constituirse la intervención de Casa de Galicia por parte del Poder Ejecutivo, con desplazamiento de sus autoridades, cuando la Junta Nacional de Salud - Junasa - no analizó ninguno de los elementos que mandó a analizar sobre la situación económica y financiera de Casa de Galicia, aquí lo que se está constituyendo es un golpe de Estado contra la Junta Nacional de Salud".

En diálogo con 970 Noticias (Radio Universal), Bermudez indicó que se "tendrían que presentar los informes de los veedores sobre las tres instituciones que con los votos del gobierno la Junasa decidió auditar en diciembre del mes pasado", en referencia a la Asociación Española, Casmu y Casa de Galicia.

El dirigente sindical también apuntó con que la noticia de la intervención la haya dado a conocer el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. "¿Es el nuevo vocero, ya no del Ministerio de Salud Pública, sino del gobierno (Guido) Manini Ríos? Fuerte y claro hay que preguntar".



"Si Manini Rios salió de la reunión y dio esta información, él sabía adentro de la reunión esta información. O sea, le ocultó la información al resto de sus colegas", criticó en referencia a la participación del senador cabildante en la Comisión de Salud del Senado, a la que concurrió hoy Bermúdez. Indicó que esta "resolvió citar" al ministro de Salud, Daniel Salinas, para "seguir ahondando" en la situación de Casa de Galicia.



Más temprano, Manini Ríos dijo en diálogo con Subrayado (Canal 10) que el Ministerio de Salud Pública (MSP) hará una "intervención para hacer un gerenciamiento" de Casa de Galicia.



"La palabra liquidación de la mutualista no la ha dicho nunca el Ministerio de Salud Pública, no está en los planes del MSP, sí la intervención para hacer un gerenciamiento", dijo Manini Ríos.



Fuentes del gobierno indicaron a El País que el decreto de la intervención está siendo firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y los ministros en la noche de este martes.