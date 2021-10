MSP intervendrá Casa de Galicia; liquidación no está en los planes, afirmó Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos afirmó este martes que el Ministerio de Salud Pública (MSP) hará una "intervención para hacer un gerenciamiento" de Casa de Galicia. Las declaraciones fueron a Subrayado (Canal 10), y fuentes de la cartera confirmaron a El País que se tomará esa medida.

"La palabra liquidación de la mutualista no la ha dicho nunca el Ministerio de Salud Pública, no está en los planes del MSP, sí la intervención para hacer un gerenciamiento, una administración que dé las garantías para poder continuar recibiendo el apoyo financiero necesario para que la institución pueda recuperarse de su situación complicada", dijo Manini Ríos.



La semana pasada, el MSP emitió un comunicado en el que reafirmó los problemas económicos del centro de salud. La cartera habló de una "preocupante situación económica-financiera” y afirmó que "los últimos seis ejercicios consecutivos fueron deficitarios, lo que evidencia severos problemas de gestión".



Asimismo, señaló que Casa de Galicia "presenta un alto nivel de endeudamiento, que asciende a 76 millones de dólares, superando cuatro veces la media de endeudamiento por afiliado del sector".



La mutualista se presentó a concurso la semana anterior, luego de reclamar al MSP por no dar respuesta acerca de un fideicomiso al que el prestador buscaba acceder por US$ 12 millones.



El presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, afirmó en diálogo con El País la semana pasada que el ministro tiene “un problema personal” con la institución.