Viajes en taxi, licencias, ballet y misas: estos son algunos de los cambios por el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la confirmación por parte de las autoridades sanitarias de los primeros cuatro casos de coronavirus en Uruguay, varios actores comenzaron a ajustarse a esta coyuntura y anunciaron cambios.

Taxis

La Gremial Única del Taxi resolvió en la tarde de este viernes que los usuarios no viajen en el asiento delantero del coche, confirmó a El País el gerente general de dicha organización, Óscar Dourado.

Señaló que tomaron esta decisión para "favorecer la higiene de la salud en el servicio de taxis en favor del usuario y del trabajador".

Sobre las 18:00 horas, Dourado informó a El País que ya le habían enviado un mensaje a los conductores y a los pasajeros. En el caso del mensaje enviado a los conductores se señala: "Por su salud, los pasajeros deben sentarse en la parte trasera del móvil" y "se recuerda mantener la higiene de los taxis".

En tanto, también van a comunicar esta decisión en la espera telefónica de Radio Taxi, agregó Dourado.

Tanto en el caso de los mensajes, como en el audio, señalan: "Por su salud, los pasajeros deben sentarse en la parte trasera del móvil".

A pesar de oponerse históricamente a la colocación de mamparas en los coches, en esta coyuntura, el gerente general de la Gremial Única del Taxi señaló que estas sirven como "barrera sanitaria" y "hay que aprovecharla".

Visitas guiadas, higiene y aislamiento tras venir del exterior

Luego de que la OMS informara que hay más de 100.000 casos de contagios por coronavirus en todo el mundo, la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, y el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, firmaron este viernes una resolución donde suspenden "hasta nuevo aviso" las visitas guiadas al Parlamento.

Por otro lado, El País accedió a un comunicado de la Intendencia de Montevideo donde señala que se "suspenden" las visitas guiadas al Teatro Solís y al Teatro de Verano. No se especifica hasta cuándo aplica esta medida.

En ese comunicado interno, también se solicita a los funcionarios municipales que "verifiquen" la existencia de "jabón de tocador/ jabón líquido y papel toalla (si no tuviera secador de manos)". En caso de no contar con esos productos "deberán solicitarlos" al Servicio Central de Almacenes. Además, señalan que en los casos de no contar con posibilidades de lavado de manos "se recomienda el uso de alcohol en gel".

En tanto, como ocurre en varias empresas, la Intendencia de Montevideo solicita a aquellos que lleguen de China, Irán, Italia, Japón, Corea del Sur, Francia, España, Alemania y Singapur, que "deberán permanecer en su domicilio 15 días contados a partir de la fecha de arribo", y aclaran que "esta incidencia no afectará retribuciones ni beneficios funcionales".

Misas

La Iglesia Católica emitió un comunicado esta tarde donde brinda las siguientes recomendaciones "a sacerdotes, diáconos, religiosos y fieles de la Iglesia Católica" a la hora de ir a misa: "Omitir el saludo de la paz" y "no poner agua bendita en las pilas situadas en los templos". Además, "sugieren" que la distribución de la Comunión, "se reciba en la mano" y que "será conveniente también que laven sus manos, antes y después de distribuir la Sagrada comunión, tanto el sacerdote como los ministros que participan en la distribución de la misma".

Ballet

Por otro lado, El Ballet Nacional del Sodre decidió suspender la función de esta noche de la obra Un tranvía llamado deseo.

"Se suspende la función de hoy de Un tranvía llamado deseo de forma preventiva", señala un tweet del Auditorio Nacional del Sodre.

Además, agrega que "al finalizar la reunión del Consejo de Ministros se dará más información sobre los próximos días".

Udelar

Sobre las 20:00 horas de este viernes, Udelar comunicó a traves de su cuenta de Twitter que su portal web "está fuera de servicio debido a la sobrecarga del servidor por la gran cantidad de visitas".

Por otro lado, recomendó a través de su cuenta de Twitter "a quienes estuvieron en algún país con brote de COVID-19 o en contacto con una persona con enfermedad respiratoria que presenta fiebre alta sobre 38°C, tos seca, dificultad respiratoria, permanecer en cuarentena por 14 días y solicitar cita de médico a domicilio".

Además, anunciaron que el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) de la Udelar suspenderá "por 3 meses todos los programas de movilidad e intercambio en curso, tanto hacia nuestro país como al extranjero". En tanto, aclara que la oficina del SRI "solo atenderá público por teléfono y vía mail".