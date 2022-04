Retorno turístico: preocupación del gobierno por largas filas en la frontera con Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Muchos uruguayos tomaron su silla de playa, el termo y el mate, y emprendieron rumbo hacia Argentina. La movilidad hacia los países vecinos fue tal que hubo hasta 14 horas de espera para cruzar el puente Paysandú-Colón. Y esto se debe a que entre viernes y domingo, más de 72.000 personas salieron del país por las vacaciones de Semana Santa.

Los tres principales puntos de egreso de uruguayos fueron Fray Bentos, Colonia y Paysandú. El pasado fin de semana salieron 8.674 personas por Colonia, 7.335 por Fray Bentos, 6.371 por Paysandú, 5.321 por el Aeropuerto Internacional de Carrasco, y 4.900 por Salto.



Eduardo Mata, el director de Migraciones de Uruguay, dijo a El País que entre el 8 y 10 de abril, egresaron a Argentina 61.364 uruguayos a través de los diferentes puntos.



Esta saturación en los pasajes fronterizos con Argentina durante el fin de semana generó mucha preocupación en el gobierno. En este sentido, al ser consultado por El País, el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio, aconsejó que quienes salgan de Uruguay el miércoles eviten las horas de mayor intensidad (alrededor del mediodía) y se informen sobre los requisitos de ingreso para Argentina o Brasil.

En específico, Argentina solicita una declaración de salud en línea, incluido un seguro médico, que debería realizarse con antelación para evitar demoras.



Sin embargo, la mayor inquietud del gobierno reside en el retorno de los uruguayos prevista para el domingo, dado que allí se “juntarían” las dos “olas” migratorias del pasado fin de semana y el miércoles.



Por tanto, Monzeglio recordó que para retornar, los turistas deberán completar la declaración jurada que solicita Uruguay y quienes no tengan la vacunación completa (dos dosis) tendrán que presentar un test PCR o antígeno negativo hasta 72 horas antes del ingreso al país.



“Si lo rellenan antes se agilizará mucho el trámite en la frontera”, dijo el jerarca.

Y a su vez reiteró: “Eviten las horas de mayor intensidad, sobre todo los que viajan con personas mayores o niños; se puede ingresar las 24 horas del día al Uruguay, no se acumulen todos al mediodía”.



El director de Migraciones, en tanto, ratificó esta exhortación e indicó que este es el principal motivo de la saturación.



“El lunes, a las 16:00 horas, había 700 autos en la fila para cruzar por Fray Bentos, pero la situación se va a ir normalizando”, dijo Mata.



Y explicó que el problema es “multicausal”: excursiones, fronterizos que cruzan usualmente para comprar comida o cargar nafta, y el puente que no tiene muchos carriles y se transforma en un “embudo”.



Cruzar la frontera de Fray Bentos para miles de uruguayos que comenzaron la Semana Santa, se convirtió en un verdadero “calvario”. El movimiento fue sostenido durante viernes, sábado y domingo y dejó “varados” en la ruta a madres con niños y personas mayores. Sobre el mediodía, los pasajeros debieron soportar una jornada interminable de calor y una ambulancia fue requerida para atender a una madre y su bebé. El malhumor en territorio uruguayo fue generalizado, aunque el problema se originó en la capacidad de respuesta de Migración Argentina, que no puede atender más de ocho casetas y tiene poco personal.

En Fray Bentos la situación es la más compleja teniendo en cuenta que es el punto de acceso terrestre a la República Argentina más cercano a la zona metropolitana.



Un denominador común que viene del otro lado del río es que tanto en las ciudades limítrofes del litoral argentino como Concordia, Colón y Gualeguaychú los supermercados “han quedado prácticamente desabastecidos”, señalaron fuentes de las gremiales empresariales uruguayas consultadas por El País.



En cuanto a los ingresos, al inicio de la Semana Santa 10.418 personas vinieron a Uruguay para vacacionar.



El 44% de los que ingresaron al país son uruguayos (4.532), 3.886 de Argentina, 627 de Brasil, 256 de Paraguay, 165 de Colombia y 95 de otras nacionalidades.



Con respecto al hecho de que partieron más uruguayos que los extranjeros que llegaron, el ministro de Turismo Tabaré Viera señaló a El País: “De eso se trata el turismo, gente que viene y gente que se va”.



Además, destacó que de acuerdo a información de los operadores turísticos en todo el país la ocupación se ubica entre el 80% y 100% (entre turismo interno y extranjero). Por lo que enfatizó: “Vamos a tener una muy buena semana”.

Claves para evitar segunda “ola”



Remo Monzeglio: “El domingo se saturarán puntos”

Subsecretario del Ministerio de Turismo De miércoles en adelante todavía habrá salidas de uruguayos al extranjero e ingresos de turistas, fundamentalmente argentinos que vienen a pasar sus pascuas el fin de semana. Y el domingo ingresará una impresionante masa de turistas que salieron a lo largo de toda la semana y regresen a Uruguay. Les recomendamos que rellenen la declaración jurada de forma online porque aunque no es obligatorio hacerlo online, esto evitará demoras en la Aduana”.



Omar Lafluf: “Nunca vi algo igual” Intendente de Río Negro Lo que ocurrió acá (Fray Bentos) el sábado fue algo muy inusual. Por lo menos nunca había visto algo así. Hubo gente que se preguntaba porque no había agua en la fila. Esto se debe de arreglar. Fray Bentos hoy es el punto de más ingreso y egreso de personas. Por acá pasan 500 camiones diarios. Tenemos dos proyectos presentados sobre esos temas. Hay miles de metros de metros cuadrados construidos cerca del puente que se podrían usar”.