Inumet emite una alerta por tormentas fuertes y puntualmente severas para el jueves 21 de agosto de 2025
El Instituto Uruguayo de Meteorología advierte a través de un comunicado que se esperan tormentas fuertes y puntualmente severas en varias localidades del país. Se anticipa actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes una alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas. En principio, la advertencia se extiende hasta las 04:00 del martes."Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios.", indicó el instituto.Localidades afectadas por la alerta naranjaArtigas: Bernabé Rivera, Diego Lamas, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador. Cerro Largo: Isidoro Noblía. Rivera: todo el departamento. Salto: Cayetano, Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey. Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.Localidades afectadas por la alerta amarillaArtigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Franquia, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim y Tomás Gomensoro. Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé. Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius y San Jorge. Florida: Cerro Chato. Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Gallinal, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores. Río Negro: Sarandí de Navarro. Rocha: Cebollati. Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, San Antonio, Saucedo y Termas del Arapey. Tacuarembó: Achar, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco. Treinta y Tres: todo el departamento.
¿Encontraste un error?