Inumet advierte de posible ciclón subtropical para el martes: sepa qué podría ocurrir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Según informa este viernes en su sitio web el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), "los modelos numéricos de predicción están proyectando hacia el martes 17 de mayo la formación de un ciclón extratropical, que en este caso, tendrá un comportamiento atípico para nuestras latitudes, migrando a un ciclón subtropical". El fenómeno se concentrará sobre la costa este de Uruguay.

La diferencia principal del ciclón subtropical con el extratropical, que es el más común en Uruguay, "consiste en que en niveles alto de la atmósfera su estructura es fría, mientras que en niveles más bajos de la atmósfera es más cálida, debido al calor latente liberado por la zona de convección (zonas de tormentas asociadas al sistema)", informa el instituto.



El País consultó a Néstor Santayana, jefe de pronóstico de Inumet, quien explicó que desde el lunes ya estará el tiempo inestable, con frío y precipitaciones y se registrará un incremento en la intensidad del viento, "porque vamos a tener el ciclón formándose, pero bastante alejado de la costa".



"Este ciclón el martes comienza a aproximarse al este del país y eso lleva a que incremente intensidad de las precipitaciones, el oleaje en sur y este del país y el viento. Los vientos más intensos se darán durante la jornada del martes y prevemos que en Maldonado y Rocha podrían haber ráfagas de entre 90 y 130 km/h", dijo Santayana.



"En los próximos días y con más actualizaciones se podrá saber si esa intensidad se mantiene, disminuye o aumenta", dijo el experto y señaló que es importante que la gente se mantenga informada.

"Inumet ya informó al Sistema Nacional de Emergencias, a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales y a los tomadores de decisión del sistema de alerta temprana para que tomen precauciones", dijo Santayana.

Los ciclones son normales en Uruguay

El país está en zona de formación de ciclones, "no es algo que sea anormal que suceda, siempre hubo y habrá", dijo Santayana y señaló que estos son más frecuentes entre otoño y primavera. En su mayoría son extratropicales, pero en los últimos años se dio la particularidad de que uno de estos hizo transición y pasó a ser subtropical y ahora vuelve a ocurrir.



Consultado sobre si uno es más intenso o potencialmente destructivo que el otro, el jefe de pronósticos de Inumet aclaró que no. "Son diferentes", dijo. "Que sea subtropical no implica que sea más fuerte, sino que llama la atención que ocurra en estas zonas, y llama la atención porque es el segundo en un año", agregó.



#Inumet informa del desarrollo de un ciclón extratropical con posible transición subtropical, que afectará #Uruguay y el sur de #Brasil el mar-17#Raoni el 30/jun/21 fue el {ultimo ciclón reportados con estas características (subtropical) en Uruguayhttps://t.co/pzSl8zMDAS pic.twitter.com/5qc2BEZqZS — Inumet (@MeteorologiaUy) May 13, 2022

El año pasado el tornado subtropical se llamó "Raoni"

Según recuerda Inumet, el 30 de junio de 2021 el ciclón subtropical denominado "Raoni" afectó la costa Atlántica uruguaya con vientos muy intensos y fuerte oleaje. Ese fue, agrega, uno de los primeros de su tipo (subtropical) en Uruguay, en los últimos años.

En aquel momento, el instituto informó sobre la trayectoria del ciclón Raoni: se inició sobre las costas de Argentina y Uruguay, para luego desplazarse hacia las costa de Brasil, donde ingresó en fase de debilitamiento.



En Uruguay, "las ráfagas de viento oscilaron entre 60-80 km/h en los departamentos del sur y este, alcanzando un máximo de 104 km/h en la Estación Meteorológica de Punta del Este (Maldonado).