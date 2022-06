¿Habrá "veranillo de San Juan" este año? La respuesta de Inumet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El "veranillo de San Juan" y el "temporal de Santa Rosa" son dos clásicos del invierno para los uruguayos, pero según indicó a El País Néstor Santayana, jefe de pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), se podría hablar de "dos mitos que caen".

"Hace dos años que no tenemos Veranillo de San Juan en junio y, al menos el año pasado, no tuvimos temporal de Santa Rosa", afirmó. Consultado sobre si este año el temporal que se espera siempre a fines de agosto se hará presente, dijo que, por ahora, no es posible decirlo ya que los modelos no alcanzan a hacer un pronóstico para esa fecha.



Santayana recordó que en el folklore latinoamericano el "veranito o veranillo de San Juan" es una tradición popular "asociada a cambios en patrones atmosféricos que generan comportamientos atípicos durante un lapso de algunos días previos o posteriores al 24 de junio, fecha del nacimiento de San Juan Bautista". También están asociados al solsticio de verano en el hemisferio norte y al de invierno en el sur, "pero en realidad no coinciden".



De hecho, este año el solsticio se desarrolló este martes 21, próximo a las 06:14 horas de Uruguay, y allí inició el invierno astronómico, pero no hubo "veranillo". ¿Y lo habrá?

"Las condiciones meteorológicas durante un típico "Veranillo de San Juan" en Uruguay "se asocian a un aumento de las temperaturas con vientos del sector norte y escasa nubosidad (ante la imposibilidad de la llegada de frentes fríos al país); mientras que en países del norte de América del Sur y Centroamérica, la temporada lluviosa se ve afectada por la disminución de humedad y lluvias", explicó Santayana.



Sin embargo, estos cambios "no ocurren todos los años a fines de junio", afirmó y recordó que el 2021 fue un ejemplo de ello.

"El año pasado se caracterizó por la ausencia de este veranillo de junio, en toda Latinoamérica. Destacándose dos olas de frío en Uruguay en los últimos 10 días de junio", apuntó el jefe de pronóstico de Inumet, y dio por tierra con cualquier esperanza de aumento de temperatura para los próximos días.



"Nuevamente y por segundo año consecutivo, no se cumplirá el dicho popular de que “el veranillo de San Juan no falla'. Para los próximos días, las jornadas continuarán húmedas con abundante nubosidad, previéndose mañanas muy frías con tardes muy frescas, donde las temperaturas máximas no superarán los 13 °C en el sur y los 15 °C en el norte".