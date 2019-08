Qué es el ETIAS, el permiso que deberán pagar los uruguayos para viajar a Europa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los uruguayos que quieran viajar a Europa tendrán que tramitar un permiso especial a partir de 2021. Se llama ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), tendrá una duración de tres años y será obligatorio para ingresar al denominado espacio Schengen.

Schengen está conformado por 26 países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza. Reino Unido aún forma parte de la Unión Europea (UE), pero no del Schengen. Tiene sus propias reglas de visado.

Si bien tiene menos requerimientos que una visa tradicional, es un trámite obligatorio. Para adquirir la aprobación del ETIAS, se deberá gestionarlo de forma on line, aunque todavía no se informó en qué página web oficial. El mismo tendrá un costo de siete euros para los mayores de edad (menores gratis). Vale aclarar que los uruguayos que viajen con pasaporte europeo, no deberán realizar este trámite.

Los datos ingresados en la inscripción serán previamente chequeados con la Unión Europea y la Interpol para determinar si existe algún impedimento para obtener el permiso.

Además de Uruguay, los países que necesitan ETIAS para ingresar a Europa a partir de 2021 son: Albania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Brunéi, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Georgia, Granada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israel, Japón, Kiribati, Macao, Macedonia del Norte, Malasia, Islas Marshall, Mauricio, México, Micronesia, Moldova, Mónaco, Montenegro, Nauru, Nueva Zelanda, Nicaragua, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Saint Vincent, Samoa, Serbia, Seychelles, Singapur, Islas Salomón, Taiwán, Timor Oriental, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Ucrania, Vanuatu y Venezuel.

El trámite es similar al ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje de Estados Unidos), que se realiza previo a obtener la visa para ingresar a Estados Unidos. Si bien a Estados Unidos los uruguayos que viajan con pasaporte europeo no necesitan visa, sí tienen que obtener el ESTA.

Requisitos para obtener el ETIAS

Es indispensable tener el pasaporte uruguayo vigente (al menos un mínimo de tres meses a partir de la fecha de llegada a Europa), una tarjeta de crédito o débito para poder abonar el trámite on line y una dirección de correo electrónico.

El solicitante deberá llenar un formulario y responder a una serie de preguntas de seguridad. El formulario cuestiona datos personales, de educación, empleo, países a visitar en la Unión Europea, di tiene familiares residiendo allí además de preguntas sobre seguridad. "Si se aprueba, el solicitante recibirá la autorización directamente por correo electrónico. En caso de denegación, se enviará un correo electrónico con motivos de rechazo por correo electrónico", informaron las autoridades.



Se recomienda hacer el trámite al menos 72 horas (3 días) antes de su salida. Y se advierte que aunque el permiso está asociado al pasaporte es aconsejable llevarlo impreso al aeropuerto.