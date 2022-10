Agencia Nacional de Vivienda abrió llamado para la venta de 101 casas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió un llamado para la comercialización de 101 viviendas usadas reacondicionadas, de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, en Montevideo y en el interior. En cuanto a la capital, las casas disponibles se dividen en dos grupos: Malvín Norte y “varios”.

Si una persona está interesada en alguna de las viviendas disponibles y cumple los requisitos, se puede anotar al llamado de forma presencial o realizar una preinscripción de forma digital, debiendo presentar en otra instancia la documentación solicitada en papel.



"De elegir la vía presencial, los interesados deberán dirigirse a cualquiera de las dependencias ANV de todo el país en sus horarios de atención. Las inscripciones presenciales en Montevideo serán únicamente con agenda previa llamando al 17217", informa la página web de la ANV.



“Podrás inscribirte a un máximo de dos localidades, con la particularidad de que en Montevideo deberás optar por inscribirte solo a un grupo (Malvín Norte o varios). En cada inscripción será necesario seleccionar la cantidad de dormitorios”, indica.



“Si hay más de un inscripto en cada categoría, se realizará un sorteo público para generar una lista de prelación entre los participantes. Si salís sorteado dentro de los primeros lugares, y cumplís con el sujeto de crédito, la ANV se comunicará contigo para que elijas entre las viviendas disponibles”, señala.



Requisitos

-El titular debe ser ciudadano o residente legal con cédula de identidad vigente, mayor de 18 años y no superar los 80 años al finalizar el plazo para el pago del crédito.



-Para optar por la modalidad compra, el interesado no debe ser propietario ni promitente comprador de ninguna solución habitacional.



-Para optar por la modalidad canje, el postulante deberá se promitente comprador de una sola vivienda ANV con o sin saldo pendiente con los fideicomisos, excepto las viviendas nucleadas en cooperativas (fideicomiso I) o convenios con intendencias del interior del país.



-No se podrá tener incumplimientos vigentes en el Clearing de Informes al momento de la inscripción posteriores al 1/1/2018. No se tomarán en cuenta las operaciones canceladas con atraso y en caso de existir incumplimientos anteriores al 1/1/2018, éstos serán evaluados por el Departamento de Créditos a Familias al momento del análisis del sujeto de crédito, pudiendo ser causal de no aprobación. Dicho análisis se efectuará luego de la realización del sorteo.



-Los postulantes deberán tener una antigüedad laboral mínima de un año en el sector público, privado o como trabajador independiente.



-El ingreso mínimo por grupo y cantidad de dormitorios para Montevideo es el siguiente:

-El ingreso mínimo por localidad y cantidad de dormitorios en el interior del país será definido por cada dependencia según la cartera de viviendas en oferta.



-El ingreso máximo en todos los casos será de UR 75.



La ANV agrega que "en relación a los ingresos, se afectará el 25% de los ingresos de los titulares (hasta tres personas físicas). Al momento del estudio del sujeto de crédito, si uno o más titulares pueden comprobar la posibilidad de descontar la cuota del salario, se podrá afectar hasta el 30% de los ingresos del núcleo familiar. La presentación de ingresos no formales declarados con certificación notarial de firma estarán topeados en hasta UR 15 a la fecha de estudio".

Financiamiento

La ANV señala dos posibles financiamientos: modalidad compra y modalidad canje.



Modalidad compra Estará disponible una línea de crédito que permitirá financiar hasta el 95% del precio de la vivienda en un plazo máximo de 25 años, con 80 años de edad máxima al finalizar la amortización del crédito.



Se deberá realizar una entrega inicial mínima del 5% y hasta un máximo del 40% del valor de la vivienda, pudiéndose abonar como mínimo el 3% al momento de la firma del boleto y el saldo restante para completar al menos el 5% de entrega mínima podrá hacerse hasta el momento de la firma de la promesa de compraventa.



En caso de realizar la entrega mínima del 5%, se financiará el 55% durante los primeros 15 años (180 cuotas) y el 40% en los últimos 10 años (120 cuotas) con una tasa efectiva anual del 4,5% en ambos tramos.



Durante el transcurso del primer tramo de financiación la tasa efectiva anual del segundo tramo será del 0%, a partir de la cuota 181 la misma pasará a ser del 4,5%.