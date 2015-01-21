Secuestran a taxista y lo usan de chofer en robo a una farmacia

La Policía investiga el secuestro de un taxista de 38 años ocurrido a última hora de la tarde del lunes, por parte de tres delincuentes armados.

El hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas, cuando el trabajador circulaba por la Avenida San Martín. Al llegar a la intersección con Teniente Rinaldi, tres individuos le hicieron señas para que detuviera la marcha.

Dos de los delincuentes se sentaron en el asiento trasero, en tanto el tercero se acomodó en el delantero, junto al conductor.

Cuando el trabajador preguntó cuál era el destino al que se dirigían, el asaltante que estaba a su lado le mostró un arma: según relató a la Policía, una 9 milímetros. Y le dijo que iban a salir "de gira a robar", exigiendo que echara a andar el vehículo.

Según expresaron fuentes policiales, el conductor afirmó que los delincuentes le pidieron que partiera con rumbo "hacia el Centro". En todo momento, el delincuente que estaba sentado a su lado lo amenazaba con el arma diciéndole que lo iba a matar si no hacía lo que le exigía.

Tras dar varias vueltas y "campanear" varios comercios, los asaltantes se decidieron por una farmacia en la zona de La Blanqueada.

Dos de los delincuentes bajaron del automóvil, en tanto un tercero se quedó con el taxista, al que igualmente le sacaron las llaves del coche y su teléfono celular, el que a la postre se llevaron. Ingresaron a la farmacia, se apoderaron de la recaudación del comercio y varios celulares, tanto del mismo negocio como de los empleados y una clienta que se encontraba en el lugar en el momento del atraco.

Salieron de la farmacia y, siempre bajo amenazas, exigieron al taxista que saliera a toda velocidad de la zona porque había concretado el robo.

Según el relato del trabajador, los delincuentes comenzaron a repartirse el botín obtenido en el asalto.

Al llegar a la esquina de San Martín y Aparicio Saravia, a dos cuadras de donde había comenzado el periplo dos horas antes, los delincuentes bajaron del coche y salieron corriendo hacia un asentamiento de la zona.

A esa hora, los propietarios de la farmacia estaban realizando la denuncia del asalto sufrido minutos antes y testigos habían registrado la matrícula del taxi en el que se habían fugado los dos delincuentes.

El taxista decidió realizar la denuncia de lo ocurrido en la Seccional 9a, donde declaró que había sido obligado a participar en la rapiña.

Los delincuentes se fugaron con su celular, pero antes de dejar al trabajador lo amenazaron para que no realizara la denuncia policial.

En el caso comenzaron a trabajar de inmediato y en conjunto efectivos de las Zonas 2 y 3 donde ocurrió el secuestro del taxista y el robo de la farmacia.

En una recorrida por la zona donde se bajaron los ladrones, la Policía detuvo a dos jóvenes, pero nada tenían que ver con el hecho.

Los delincuentes usaron el taxi como medio.

Eran tres individuos que lo amenazaron con armas de fuego