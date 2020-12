¿Viajás al interior para las fiestas? La directora de Salud de Salto dio sugerencias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando se acercan las fiestas de fin de año, miles de personas que viven en Montevideo viajan al interior del país para pasar Navidad y Año Nuevo con sus familias o allegados. Este 2020 esos desplazamientos tienen un gran obstáculo: el COVID-19.

La directora de Salud de Salto, Rosa Blanco, brindó a través de su cuenta de Twitter una serie de sugerencias para las personas que por estos días dejen la capital para trasladarse a algún departamento del interior de Uruguay.

En primer lugar, la doctora dijo que no se indica el hisopado si la persona no presenta ningún síntoma de COVID-19. "El resultado negativo puede dar una sensación de falsa seguridad de no respetar las medidas y pueden ser infectivos en días siguientes, lo que generaría contagios y brotes", explicó.

En cambio, si la persona sí se realiza un examen porque tiene algún síntoma de la enfermedad, no debe realizar el viaje hasta recibir el resultado del análisis.

Ante reiteradas consultas de personas que viajan desde Montevideo al interior para las Fiestas, vacaciones o días de descanso, les dejo acá algunas sugerencias que les pueden ser de utilidad.

— Rosa Blanco (@alropan) December 14, 2020

Blanco planteó además que "es aconsejable bajar la movilidad a lo estrictamente necesario siete días antes de emprender el viaje, e interactuar con el mínimo imprescindible de personas, con el máximo cuidado de las medidas sanitarias".

Comentó por otro lado que quienes pueden trasladarse en autos particulares harían bien en bajar las ventanillas del vehículo y no compartir mate ni ninguna otra bebida durante el trayecto.

"Los que usen transporte interurbano usen mascarilla quirúrgica (blanca y celeste), es más cómoda y segura. No tomen mate aunque sea individual y use varias veces alcohol en las manos", indicó la directa de Salud de Salto.

Blando recomendó también que quienes puedan acotar sus interacciones previo al viaje, lo hagan. Usar habitaciones individuales o compartirla con los que viajaron juntos", sugirió.

En esta línea, agregó: "Bajar la movilidad por 7 días a lo imprescindible. Compartir con las personas convivientes en lugares espaciosos, al aire libre o ventilados. Evitar salir si no es necesario o recibir visitas, sobre todo personas mayores o con problemas de salud".

Una vez en el lugar de destino, "los que permanezcan por pocos días, es importante que se sientan bien antes de viajar, si no es así, evalúe consultar y realizarse el test antes de moverse, de esa forma cuida su propia salud y la de los demás".

Asimismo, aconsejó tener siempre activada la aplicación CoronavirusUY, en caso que se reciba una alerta por haber estado en contacto con un caso positivo de la enfermedad. Si eso sucede, hay que aislarse y entrar en contacto con el prestador de salud.

¿Qué sucede si la persona ya contrajo COVID-19 con anterioridad? Se puede no seguir estos consejos, pero sí hay que mantener los cuidados de higiene y de distanciamiento físico, dijo Blanco.

Finalmente, la jerarca recomendó llamar al 08001919 o consultar por la aplicación o al prestador de salud en caso de tener más dudas.