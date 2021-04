Vacunación contra COVID para personas con síndrome de Down será el viernes y sábado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó la vacunación contra el coronavirus para personas con síndrome de Down en Montevideo, que tendrá lugar el viernes 16 y el viernes 17 de abril, informó la cartera este jueves a través de un comunicado.

La vacunación se llevará adelante en "Montevideo City Academy", ubicado en camino Los Aromos y ruta 101. El horario para quienes asistan el viernes será de 10.00 a 16.00 y el sábado de 13.00 a 19.00.

En caso de querer agendarse hay dos formas de hacerlo: a través de las líneas telefónicas de Mvd City Torque ( 095 960 488 y 093 964 274 ) o de la Asociación Down del Uruguay ( 093 974 601 y 096 638 174 ).

El ministerio indicó que "todas las personas que se vayan a vacunar deben ir acompañadas de sus representantes legales" y aseguró que en los próximos días se informará respecto a la vacunación para personas con síndrome de Down que residan en otros departamentos.

El pedido para priorizar a este sector de la población en el Plan de Vacunación fue realizado en tres oportunidades por la Asociación Down del Uruguay. "Hace dos semanas fallecieron dos muchachos, un jovencito de 23 y una chica de 30. Ambos tenían comorbilidades. No sabemos si con la vacuna se hubiesen salvado, pero capaz que sí", informó a El País Estela Brochado, ecretaria de la Asociación Down.

Según esta asociación son entre 800 o 900 los que tienen el síndrome en el país.