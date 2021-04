Vacunación contra el COVID-19: ginecólogos recomiendan que mujeres embarazadas se inoculen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Sociedad de Ginecotología del Uruguay recomendó a mujeres embarazadas y lactantes vacunarse contra el COVID-19, luego de que analizara la evidencia acumulada hasta la fecha y encontrara que “no existen razones para considerar que los potenciales riesgos de las vacunas contra el coronavirus utilizadas durante el embarazo puedan ser superiores a los efectos graves provocados por la infección por el COVID-19 en las embarazadas”.

Esta sociedad, que integra el SAQ, informó que si bien los datos demuestran que las posibilidades de contraer la enfermedad son bajas, las mujeres embarazadas “tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente”, así como también presentan un mayor riesgo de tener “parto prematuro o cesárea”, agregó el comunicado.

Por estos motivos, recomiendan vacunarse contra el coronavirus. Además, de acuerdo a recientes estudios, se “que las embarazadas vacunadas transmiten los anticuerpos al bebé, por lo que el niño nace protegido contra el COVID-19”, agregó el comunicado.



Sobre las mujeres lactantes, la Sociedad de Ginecotología aseguró que la vacunación se considera “eficaz y segura, por lo que no se recomienda suspender ni retrasar el inicio de la lactancia al ser administrada la vacuna contra el COVID-19”.



“Aquellas embarazadas que cumplan en forma estricta el aislamiento con baja probabilidad de exposición a la transmisión comunitaria (considerando los contactos familiares) podrán optar por no vacunarse”, dice el comunicado de la Sociedad.



Por otro lado, agregó que para quienes fiebre luego de recibir la vacuna, “deben ser asesoradas para recibir paracetamol ya que ha demostrado ser seguro para su uso durante el embarazo y no hay evidencia que impacte en la respuesta inmune en las vacunas contra el COVID-19”, según expertos médicos.