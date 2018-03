Vacuna contra HPV en las escuelas reaviva polémica

La histórica decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) de vacunar contra el virus del papiloma humano (HPV, por sus siglas en inglés) a más de 20.000 niñas de 6° año de escuelas públicas y privadas, reavivó el debate sobre la pertinencia de la misma.

Un grupo de padres de escolares que en la red social Facebook reúne a más de 13.000 personas, la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y numerosos pediatras rechazaron la estrategia del MSP de concurrir a las escuelas a inocular contra el virus debido a los posibles efectos adversos que provocaría la aplicación de la vacuna.

La directora de MYSU, Lilián Abracinskas, dijo a El País que "nada explica por qué se deba salir a las escuelas como si hubiera habido un empuje de una epidemia, nosotros en Uruguay tenemos un sistema de vacunación y un sistema de salud, no se entiende por qué usar el sistema educativo para eso", apuntó.

Abracinskas señaló que "el MSP no puede imponer y desconocer el derecho que tiene la ciudadanía a informarse y a optar por medidas preventivas en el tema de la vacuna, por lo menos hay dos bibliotecas en el mundo". Por otro lado, explicó que "hay toda una tendencia de poner la obligatoriedad de la vacuna que se está revirtiendo en muchos países porque justamente entra en cuestión incluso con concepciones de la Medicina Familiar y Comunitaria que no está de acuerdo con que la prevención sea medicalizar los cuerpos".

Por su parte, el ginecotocólogo y exsubsecretario de Salud Pública, y actual jefe de Maternidad del Hospital Pereira Rossell, Leonel Briozzo, mantiene sus discrepancias con las autoridades de Salud Pública sobre la obligatoriedad de la inoculación de la vacuna que en 2012 era ofrecida bajo un consentimiento informado y que en 2015 pasó a ser recomendada, es decir, no se necesitó más del consentimiento. En 2016 el MSP anunció que comenzaría a ser gratuita y obligatoria para todas las niñas de 12 años desde 2017, medida totalmente repudiada por numerosos médicos y varias ONG. Actualmente la vacuna no es obligatoria ya que no está contemplada en el esquema de vacunación.

Briozzo dijo a El País que "las escuelas están para educar y no para vacunar, para eso están los vacunatorios y los centros de salud habilitados, máxime vacunas que tienen efectos que pueden ser agudos, por dolor".

El exsubsecretario indicó que "desde 2012 a la fecha, estos seis años que han transcurrido, consolidaron el perfil de seguridad de la vacuna que aún sigue sin cubrir la totalidad de las cepas productoras del cáncer de cuello uterino". Consideró que el procedimiento de consentimiento informado a niñas adolescentes sobre el tema Salud Sexual y Reproductivo "sigue siendo imprescindible" y que la obligatoriedad "saltea ese espacio".

Abracinskas agregó que "hay una profunda preocupación en relación a cómo el MSP está procediendo, primero porque se dijo que era obligatoria y cuando empezamos a buscar en realidad la obligatoriedad en este país en el esquema de vacunación tiene que pasar por una norma y una ley, ese trámite no se hizo, pero ahora lo da de hecho ya que lo pone en el carné de adolescentes como si fuera del esquema obligatorio".

En una carta dirigida a los medios de comunicación, el grupo de padres denominado "No obligatoriedad de la vacuna contra VPH-Uruguay", exhortó a los padres a que "no permitan que vacunen a sus hijas si no lo desean. Jamás se les puede exigir dicha vacuna para el ingreso a ninguna institución educativa ni deportiva". En el comunicado se agrega que "la vacuna no es inocua y para comprobarlo basta con leer su prospecto y ficha técnica". El nombre del medicamente contenido en la vacuna es Gardasil, y como todo fármaco tiene una serie de contraindicaciones. En la ficha técnica del remedio se indica que su consumo genera "hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes. Los individuos que desarrollen síntomas indicativos de hipersensibilidad después de recibir una dosis no deben recibir más".

Por otro lado, se establece que "la administración de Gardasil debe posponerse en individuos que padezcan una enfermedad aguda grave que curse con fiebre. Sin embargo, la presencia de una infección leve como una infección leve del tracto respiratorio superior o de fiebre leve no es una contraindicación para la inmunización".

A su vez el grupo rechazó declaraciones del hoy subsecretario de Salud, Jorge Quian, quien dijo que "los grupos antivacunas son unos ignorantes científicos". Además consideran que la vacunación exclusiva en niñas "es sexista" por ir en contra de las políticas de género que impulsa el propio gobierno y rechazan el consentimiento informado que se envía a los tutores ya que no aclara las contraindicaciones.

Gobierno justifica inmunización contra el virus

El virus del papiloma humano causa infecciones transmisibles en piel (verrugas cutáneas y genitales) y mucosas (aparato genital y orofaríngeo). Según informó el propio MSP, la infección por algunos genotipos de este virus se relaciona con el cáncer de cuello de útero. Las infecciones por el virus del papiloma humano son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes. Hasta un 70% de mujeres sexualmente activas se infectan al menos una vez en su vida. La vacunación es más eficiente cuando se administra antes de iniciar las relaciones sexuales, por eso es que la edad elegida son los 12 años. La cartera indicó que "se han administrado más de 200 millones de dosis en todo el mundo. Los datos de seguimiento han demostrado que estas vacunas son muy seguras".

Por su parte, la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) también defendió la inmunización contra el HPV. Su presidenta, Alicia Fernández, dijo a El País que "sin ninguna duda, es una vacuna segura y efectiva". Sin embargo, varios informes internacionales revelaron los efectos adversos de la vacuna que detractores relacionan, por ejemplo, a la presencia del aluminio contenido en la misma. Según publicó la BBC, en base a un informe del 1° de agosto de 2014 del Sistema de Reportes sobre Eventos Adversos de Vacunas (Vaccine Adverse Event Reporting System, en inglés) de los 2.566 formularios recibidos de denuncias de injuriados por dichos tratamientos en Estados Unidos, y que fueron analizados por el Programa de Compensación, 151 corresponden a casos de la vacuna HPV. De este total, 71 fueron compensados, según informó el Departamento de Salud de Estados Unidos.