Trabajadores no médicos de Casa de Galicia firmaron acuerdo para distribución de puestos

La Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) firmaron un acuerdo este viernes al que llegaron en negociaciones con autoridades del Ministerio de Trabajo, informó a El País Lorena Herrera, integrante del sindicato. De este modo, se determinó que se distribuirán 21 trabajadores no médicos cada 1.000 socios que vayan a cada una de las cinco mutualistas que los absorberán (Círculo Católico, Hospital Evangélico, Cudam, Universal y Crami).

El miércoles ya se había llegado a un preacuerdo, y en la reunión de hoy, tras una Asamblea del sindicato, se firmó el documento definitivo.



Además de la distribución se estableció que se otorgará el 70% del seguro de paro a los trabajadores no médicos que no sean absorbidos, con un crédito adicional para aquellos que tengan menores o discapacitados a cargo.



Para aquellos que tengan dos empleos (un trabajo además del de Casa de Galicia), el seguro será de 50% también con crédito adicional para las circunstancias mencionadas, dijo Herrera.



También se acordó que se reconocerá el cargo y la antigüedad en Casa de Galicia a los funcionarios. Herrera añadió que Afuncag y la FUS crearon una Comisión de Seguimiento y “en el caso de que perciba alguna irregularidad, la FUS se comunicará con el Ministerio de Trabajo”.

El futuro del edificio de Casa de Galicia

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dijo en rueda de prensa que el organismo no cuenta con los US$20 millones necesarios para comprar el edificio de Casa de Galicia, tras el cierre de la mutualista.

“La cifra que pudimos ver que se solicita, en ASSE hoy en día no tenemos para poderla afrontar, porque nosotros también estamos realizando, por ejemplo, el Hospital del Cerro”, manifestó el presidente. “No tenemos US$20 millones para poder afrontar (la compra) nosotros”, concluyó.

Por otra parte, el gerente de los Servicios Jurídicos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), Fernando Cabrera, manifestó este viernes que hay pliegos del predio de Casa de Galicia a la venta que cuestan US$ 10.000 y que “ya hay algunos interesados que han depositado la plata para la compra”.



El 5 de mayo tendrán que depositar US$ 400.000 como garantía del mantenimiento de oferta. Este dinero se le descontaría del precio al ganador, mientras que se le devolvería a aquellos que no se queden con el predio al final del proceso, explicó Cabrera, en diálogo con Canal 5.

Asimismo, afirmó que los interesados tienen que presentar dos sobres el 10 de mayo. Uno de ellos debe tener los antecedentes sanatoriales de los ofertantes; “si hay más de una empresa que haya presentado el sobre, y si se aprueban los antecedentes sanatoriales, si son más de uno van a remate”, afirmó el gerente.



“Si es uno solo (con antecedentes sanatoriales aprobados) ahí se abre el sobre dos, (cuya oferta) tiene que superar la base de US$20 millones”, dijo.



Consejo de Salarios de trabajadores médicos sin avances

El gremio de funcionarios médicos de Casa de Galicia y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se reunieron en Consejo de Salarios en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la tarde de este jueves. El encuentro se prolongó hasta pasada la 1:00 del viernes, sin avances en las negociaciones, tras lo que se llamó a cuarto intermedio, informaron a El País desde el SMU.



Los funcionarios aún no tienen otra reunión agendada con las autoridades.